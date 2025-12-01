Ouvir
  • Noticiário das 24h
  • 01 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Papa no Líbano

O abraço de Leão XIV ao povo libanês

01 dez, 2025 - 00:20 • Aura Miguel, enviada especial da Renascença

O Líbano, entalado entre a Síria e Israel - e Hezbolah à mistura - atravessa uma grave crise social e económica, misturada com escândalos de corrupção.

A+ / A-

O pedido que o Presidente Aoun fez no último domingo ao Papa é definidor do desalento da maioria dos libaneses : “ Diga ao mundo que nós não morremos, nem vamos ceder ao desânimo, queremos permanecer e dar testemunho da convivência”.

Na verdade, além das tensões fronteiriças, o Líbano , entalado entre a Síria e Israel - e Hezbolah à mistura - atravessa uma grave crise social e económica, misturada com escândalos de corrupção . Tudo isto agrava as feridas profundas deste povo, com décadas de guerra e violência. Grande parte dos jovens sai do pais e, neste momento, 12 milhões de libaneses emigraram e no Líbano restam apenas 4 milhões.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No discurso às autoridades, o Papa lamentou a sangria de jovens e famílias que saíram do Líbano à procura de vida melhor e pediu a coragem de permanecer ou até regressar, “mesmo em condições difíceis”. Mas também lhes lembrou que são “um povo que não sucumbe”.

Papa Leão XIV na chegada ao Líbano: "Sois um povo que não sucumbe"

Papa no Líbano

Papa Leão XIV na chegada ao Líbano: "Sois um povo que não sucumbe"

O mote da primeira viagem apostólica de Leão XIV s(...)

Leão XIV poderá levar estas e outras preocupações para o encontro desta tarde com os jovens. De manhã, o Papa visita o túmulo de S. Charbel Makluf, famoso monge maronita do século XIX e, em seguida, encontra-se com realidades da igreja no Santuário de Nossa Senhora do Líbano, a quem oferece uma rosa de ouro. À tarde, antes de falar aos jovens, também preside a um encontro ecuménico e inter-religioso, numa das praças centrais de Beirute.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 24h
  • 01 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira