O abraço de Leão XIV ao povo libanês

O pedido que o Presidente Aoun fez no último domingo ao Papa é definidor do desalento da maioria dos libaneses : “ Diga ao mundo que nós não morremos, nem vamos ceder ao desânimo, queremos permanecer e dar testemunho da convivência”.

Na verdade, além das tensões fronteiriças, o Líbano , entalado entre a Síria e Israel - e Hezbolah à mistura - atravessa uma grave crise social e económica, misturada com escândalos de corrupção . Tudo isto agrava as feridas profundas deste povo, com décadas de guerra e violência. Grande parte dos jovens sai do pais e, neste momento, 12 milhões de libaneses emigraram e no Líbano restam apenas 4 milhões.

No discurso às autoridades, o Papa lamentou a sangria de jovens e famílias que saíram do Líbano à procura de vida melhor e pediu a coragem de permanecer ou até regressar, “mesmo em condições difíceis”. Mas também lhes lembrou que são “um povo que não sucumbe”.