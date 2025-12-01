Padre Toni Elias: "A presença do Papa desperta a nossa identidade. Estamos cansados de guerra"

É sacerdote maronita e vive em Rmeich, na diocese de Tyr, no sul do Líbano, junto à fronteira com Israel. Toni Elias, de 43 anos,

Veio a Beirute para encontrar o Papa e não duvida da importância que esta visita vem trazer a todos.

"Vivemos praticamente dois anos, dois anos e meio de guerra, mas nunca sem esperança. Sempre vivemos a esperança, a fé e pregamos a esperança viva”, revela aos jornalistas que acompanham a comitiva do Papa. “Esperávamos verdadeiramente a visita do Santo Padre, porque a nossa esperança está agora a realizar-se. Ele veio confirmar-nos que o que vivemos não foi em vão e acreditamos que ele traz consigo a verdadeira mensagem de paz, para viver verdadeiramente a paz. É disso que precisamos”.

O sacerdote reconhece que “o Líbano está cansado, 50 anos de guerras já não aguentamos mais, por isso, queremos realmente a paz”.

Sobre o discurso do Papa às autoridades do país, o Padre Elias, comantou: “O que me impressionou ontem foi que ele voltou às raízes, porque realmente é disso que se trata, é a nossa cultura, é o Líbano. Somos chamados a viver como irmãos, todos sem distinções, todos juntos”.

Para o Padre Elias, a mensagem do Papa “toca o coração de forma positiva, faz-nos despertar a nossa identidade, seja ela a identidade fenícia ou a de todas as culturas que vieram para as costas libanesas. É a nossa raiz, é preciso regressar a isso, e acolher tudo"