Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 01 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Padre Toni Elias: "A presença do Papa desperta a nossa identidade. Estamos cansados de guerra"

01 dez, 2025 - 10:47 • Aura Miguel

O sacerdote reconhece que “o Líbano está cansado, 50 anos de guerras já não aguentamos mais, por isso, queremos realmente a paz”.

A+ / A-

É sacerdote maronita e vive em Rmeich, na diocese de Tyr, no sul do Líbano, junto à fronteira com Israel. Toni Elias, de 43 anos,

Veio a Beirute para encontrar o Papa e não duvida da importância que esta visita vem trazer a todos.

"Vivemos praticamente dois anos, dois anos e meio de guerra, mas nunca sem esperança. Sempre vivemos a esperança, a fé e pregamos a esperança viva”, revela aos jornalistas que acompanham a comitiva do Papa. “Esperávamos verdadeiramente a visita do Santo Padre, porque a nossa esperança está agora a realizar-se. Ele veio confirmar-nos que o que vivemos não foi em vão e acreditamos que ele traz consigo a verdadeira mensagem de paz, para viver verdadeiramente a paz. É disso que precisamos”.

O sacerdote reconhece que “o Líbano está cansado, 50 anos de guerras já não aguentamos mais, por isso, queremos realmente a paz”.

Sobre o discurso do Papa às autoridades do país, o Padre Elias, comantou: “O que me impressionou ontem foi que ele voltou às raízes, porque realmente é disso que se trata, é a nossa cultura, é o Líbano. Somos chamados a viver como irmãos, todos sem distinções, todos juntos”.

Para o Padre Elias, a mensagem do Papa “toca o coração de forma positiva, faz-nos despertar a nossa identidade, seja ela a identidade fenícia ou a de todas as culturas que vieram para as costas libanesas. É a nossa raiz, é preciso regressar a isso, e acolher tudo"

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 01 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira