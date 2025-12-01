Ouvir
Em Destaque
Papa no Líbano: "Maria dá-nos força, mesmo quando ressoa o fragor das armas"

01 dez, 2025 - 11:32 • Aura Miguel

Interrompido várias vezes por aplausos, Leão XIV sublinhou que só ancorados em Cristo é que “não se fica esmagado pela injustiça e opressão, mesmo quando, como ouvimos, se é traído por pessoas e organizações que especulam sem escrúpulos sobre o desespero daqueles que não têm alternativas”.

Leão XIV pede no Líbano que quem foge das guerras "nunca se sinta rejeitado"
Leão XIV foi acolhido em festa, no Santuário Mariano de Nossa Senhora do Líbano, em Harissa. Neste encontro com representantes do mundo católico, o Papa ouviu alguns testemunhos dramáticos de dois sacerdotes, uma emigrante filipina e uma religiosa, em que alguns deles vivem em zonas de guerra ou na fronteira com a Síria.

"Permanecendo com Maria junto à Cruz de Jesus, a nossa oração, ponte invisível que une os corações, dá-nos a força para continuar a esperar e a trabalhar, mesmo quando ao nosso redor ressoa o barulho das armas e as próprias exigências da vida quotidiana se tornam um desafio”, comentou o Papa, depois de ouvir os testemunhos.

“Se queremos construir a paz, ancoremo-nos ao Céu e, firmemente direcionados para lá, amemos sem medo de perder o que passa e demos sem medida”, realçou.

E acrescentou: “Só assim é possível voltar a ter esperança no amanhã, ainda que na dureza de um presente difícil de enfrentar.”

O Papa alertou também para a responsabilidade “que todos temos para com os jovens”. Ou seja, “é importante favorecer a sua presença, também nas estruturas eclesiais, valorizando as suas contribuições inovadoras e dando-lhes espaço; e é necessário, no meio das ruínas de um mundo que tem os seus dolorosos fracassos, oferecer-lhes perspectivas concretas e viáveis de renascimento e crescimento para o futuro”.

Ainda esta tarde, Leão XVI preside a dois encontros significativos. O primeiro, com líderes cristãos e de outras religiões e o segundo com os jovens, na célebre Praça dos Mártires, no coração de Beirute.

Leão XIV no mosteiro de S. Charbel: "Não há paz sem conversão dos corações"

Leão XIV no mosteiro de S. Charbel: "Não há paz sem conversão dos corações"

Leão XIV confiou a São Charbel as necessidades da (...)

