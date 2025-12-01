Papa no Líbano: "Maria dá-nos força, mesmo quando ressoa o fragor das armas"

Leão XIV foi acolhido em festa, no Santuário Mariano de Nossa Senhora do Líbano, em Harissa. Neste encontro com representantes do mundo católico, o Papa ouviu alguns testemunhos dramáticos de dois sacerdotes, uma emigrante filipina e uma religiosa, em que alguns deles vivem em zonas de guerra ou na fronteira com a Síria.

"Permanecendo com Maria junto à Cruz de Jesus, a nossa oração, ponte invisível que une os corações, dá-nos a força para continuar a esperar e a trabalhar, mesmo quando ao nosso redor ressoa o barulho das armas e as próprias exigências da vida quotidiana se tornam um desafio”, comentou o Papa, depois de ouvir os testemunhos.

“Se queremos construir a paz, ancoremo-nos ao Céu e, firmemente direcionados para lá, amemos sem medo de perder o que passa e demos sem medida”, realçou.

Interrompido várias vezes por aplausos, Leão XIV sublinhou que só ancorados em Cristo é que “não se fica esmagado pela injustiça e opressão, mesmo quando, como ouvimos, se é traído por pessoas e organizações que especulam sem escrúpulos sobre o desespero daqueles que não têm alternativas”.

E acrescentou: “Só assim é possível voltar a ter esperança no amanhã, ainda que na dureza de um presente difícil de enfrentar.”

O Papa alertou também para a responsabilidade “que todos temos para com os jovens”. Ou seja, “é importante favorecer a sua presença, também nas estruturas eclesiais, valorizando as suas contribuições inovadoras e dando-lhes espaço; e é necessário, no meio das ruínas de um mundo que tem os seus dolorosos fracassos, oferecer-lhes perspectivas concretas e viáveis de renascimento e crescimento para o futuro”.

Ainda esta tarde, Leão XVI preside a dois encontros significativos. O primeiro, com líderes cristãos e de outras religiões e o segundo com os jovens, na célebre Praça dos Mártires, no coração de Beirute.