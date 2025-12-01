Portuguesa a viver no Líbano espera que visita do Papa signifique futuro de paz

Uma portuguesa a viver no Líbano diz que a visita do Papa ao Líbano dá-lhe esperança que o país "se reerga e a paz se instale".

À Renascença, Rita Dieb conta que as grandes preces do libaneses é de que a visita de Leão XIV traga bençãos para este povo.

Esta portuguesa confessa que ver o Santo Padre a visitar o Líbano "é uma emoção muito forte, tão forte e grande quanto a esperança que tenho".

Já esta segunda-feira, em declarações ao coletivo de vaticanistas que acompanha o Papa, o padre Toni Elias, admite, igualmente, que a visita de Leão XIV é "a esperança a realizar-se".

Este padre da paróquia de Rmeich, na diocese libanesa de Tiro, perto da fronteira com Israel, explica que o Sumo Pontífice veio "confirmar que o que se viveu não foi em vão" e acredita que "ele traz a verdadeira mensagem de paz".

"É disso que precisamos. O Líbano está cansado de 50 anos de guerra. Já não aguentamos mais, queremos a paz", apela.

Este domingo, em discurso às autoridades, o Papa lamentou a sangria de jovens e famílias que saíram do Líbano à procura de vida melhor e pediu a coragem de permanecer ou até regressar, “mesmo em condições difíceis”. Mas também lhes lembrou que são “um povo que não sucumbe”.

Esta manhã, o Papa visita o túmulo de S. Charbel Makluf, famoso monge maronita do século XIX e, em seguida, encontra-se com realidades da igreja no Santuário de Nossa Senhora do Líbano, a quem oferece uma rosa de ouro. À tarde, antes de falar aos jovens, também preside a um encontro ecuménico e inter-religioso, numa das praças centrais de Beirute.