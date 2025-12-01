Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 01 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Portuguesa a viver no Líbano espera que visita do Papa signifique futuro de paz

01 dez, 2025 - 09:00

Rita Dieb conta que as grandes preces do libaneses é de que a visita de Leão XIV traga bençãos para este povo.

A+ / A-

Uma portuguesa a viver no Líbano diz que a visita do Papa ao Líbano dá-lhe esperança que o país "se reerga e a paz se instale".

À Renascença, Rita Dieb conta que as grandes preces do libaneses é de que a visita de Leão XIV traga bençãos para este povo.

Esta portuguesa confessa que ver o Santo Padre a visitar o Líbano "é uma emoção muito forte, tão forte e grande quanto a esperança que tenho".

Já esta segunda-feira, em declarações ao coletivo de vaticanistas que acompanha o Papa, o padre Toni Elias, admite, igualmente, que a visita de Leão XIV é "a esperança a realizar-se".

Este padre da paróquia de Rmeich, na diocese libanesa de Tiro, perto da fronteira com Israel, explica que o Sumo Pontífice veio "confirmar que o que se viveu não foi em vão" e acredita que "ele traz a verdadeira mensagem de paz".

"É disso que precisamos. O Líbano está cansado de 50 anos de guerra. Já não aguentamos mais, queremos a paz", apela.

Este domingo, em discurso às autoridades, o Papa lamentou a sangria de jovens e famílias que saíram do Líbano à procura de vida melhor e pediu a coragem de permanecer ou até regressar, “mesmo em condições difíceis”. Mas também lhes lembrou que são “um povo que não sucumbe”.

Esta manhã, o Papa visita o túmulo de S. Charbel Makluf, famoso monge maronita do século XIX e, em seguida, encontra-se com realidades da igreja no Santuário de Nossa Senhora do Líbano, a quem oferece uma rosa de ouro. À tarde, antes de falar aos jovens, também preside a um encontro ecuménico e inter-religioso, numa das praças centrais de Beirute.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 01 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira