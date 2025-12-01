“Renovação começa com gestos quotidianos” e “perdão ao inimigo”

O Papa Leão XIV incentivou os jovens a não desanimar e para que insistam na renovação. O apelo fez-se ouvir perante cerca de 16 mil jovens reunidos na praça em frente ao Patriarcado Maronita de Antioquia, em Bkerké, a 20 quilómetros de Beirute.

Neste encontro, Leão XIV deu como exemplo “tantos jovens que, como vós, não se deixaram desanimar pelas injustiças e pelos contratestemunho recebidos, inclusive na Igreja, mas tentaram trilhar novos caminhos”.

“Talvez lamenteis ter herdado um mundo dilacerado por guerras e desfigurado por injustiças sociais”, disse, acrescentando que “a verdadeira resistência ao mal não é o mal, mas o amor, capaz de curar as próprias feridas, enquanto se curam as dos outros”.

O Santo Padre encorajou os jovens a construir “um mundo melhor do que aquele” que encontraram e disse que a “verdadeira renovação” começa com “gestos quotidianos: o acolhimento do próximo e do distante, a mão estendida ao amigo e ao refugiado, o difícil, mas necessário perdão ao inimigo”.

“Vós, jovens, sois mais diretos em estabelecer relações com os outros, mesmo aqueles com backgrounds culturais e religiosos diferentes”, acrescentou, dando como referência Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, dois jovens que foram canonizados neste ano santo do Jubileu.

Antes de fazer o seu discurso, Leão XIV ouviu o testemunho de diversos jovens, uns relatando como enfrentaram tempos de crise e a escalada de violência; outros reportaram-se ao momento da explosão num armazém do porto de Beirute, que causou a morte de mais de 200 pessoas e 300 mil pessoas perderam as suas casas e como esse momento os impeliu a tornarem-se voluntários e e outros ainda falaram de experiências de acolhimento entre religiões diferentes.

O Papa questionou os jovens sobre como podem ajudar à construção da paz e, no fim do encontro, os 16 mil jovens, entre os quais alguns vindos da Síria e do Iraque, fizeram perante Leão XIV um gesto de compromisso a favor da paz.