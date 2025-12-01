Saiba o que líderes inter-religiosos do Líbano têm a dizer ao Papa

O Papa Leão XVI participou esta segunda-feira num encontro ecuménico e inter-religioso na Praça dos Mártires, em Beirute, no âmbito da sua visita ao Líbano.

O momento contou com a presença de vários líderes religiosos: desde o Patriarca Assírio-Católico, ao Patriarca Maronita, ao grande Imã sunita e ao representante xiita.

A Renascença realça algumas das principais ideais dirigidas ao Santo Padre.

Sheikh Abdullatif Darian, Mufti do Líbano:

"É uma grande alegria podermos receber o Papa Leão XIV na sua visita ao Líbano, o país da coexistência e da pluralidade e diversidade, o que representa a riqueza da humanidade.

No Líbano, reafirmamos sempre os nossos princípios nacionais nas nossas cimeiras espirituais e respeitamos a liberdade religiosa e os direitos humanos, como base da coexistência. O Líbano protege, na sua Constituição, o direito das fés em praticar as suas regras".

Sheikh Ali El-Khatib, vice-presidente do Conselho Xiiita

"Damos-lhe as boas-vidas do Islão, que acredita que Jesus Cristo enquanto mensageiro, profeta e guia.

A nossa esperança é que a sua visita traga todas as chances de sucesso e fortaleça a nossa frágil unidade nacional, num país atormentado pela agressão contínua de Israel contra o seu povo. Colocamos a questão do Líbano nas suas mãos, com a sua capacidade no palco internacional, para que o mundo nos possa ajudar a libertarmo-nos destas crises acumuladas e da agressão israelita".

Patriarca Yohanna X, da Igreja Ortodoxa Grega de Antioquia

"Bem-vindo a este país único que respira com os seus dois pulmãos: Islão e Cristianismo. Bem-vindo a uma terra de coexistência, onde os seus componentes se complementam e formam o Líbano.

Bem-vindo à Síria, à Palestina, a este Médio Oriente que escolheu como o primeiro palco das suas viagens. Dizendo, de certa forma, que os cristãos do oriente são o centro da atenção da Santa Sé. A sua presença aqui é, por si só, uma mensagem".

Sua Santidade, Mar Ignazio Efraim III, Patriarca de Antioquia e de todo o Oriente e Chefe Supremo da Igreja Ortodoxa Siríaca no Mundo "Nos últimos anos, muçulmanos e cristãos nos nossos países tornaram-se vítimas de campanhas terroristas, guerras sangrentas e um inimigo israelita feroz, acelerando assim a migração forçada de muitos. Estes desafios fortaleceram a colaboração entre as diferentes Igrejas do nosso Oriente e levaram ao que o seu predecessor, de venerável memória, o Papa Francisco, chamou: o ecumenismo do sangue. Vossa Santidade, a Vossa Visita Apostólica surge num momento delicado na história desta região, onde estamos a assistir a grandes turbulências e transformações radicais que esperamos que gerem estabilidade, justiça e paz para a nossa região que esta não conhece há muito tempo. Aqui aprendemos que a coexistência não é um slogan, mas um diálogo da vida baseado num encontro sincero e respeito mútuo, e numa responsabilidade que todos partilhamos para com o ser humano – cada ser humano – porque ele está no centro da nossa missão e do objetivo da nossa vocação. Neste país amado, o Líbano, compreendemos que o homem só se realiza no seu irmão, e que o encontro entre filhos de diferentes religiões pode construir uma sociedade coesa capaz de enfrentar o fanatismo e a divisão, e de despertar esperança num tempo carregado de dificuldades".

Sheikh Dr. Sami Abi Al-Muna, Sheikh Al-Aql da comunidade drusa "Estamos convencidos de que a nossa nação deve ser construída apenas sobre fundamentos morais sólidos e firmes, que exigem que cada família espiritual proteja o seu companheiro em casa, e que o nosso encontro, de muçulmanos e cristãos, pode criar um vislumbre de esperança no clima sombrio atual que nos rodeia".

Aram I, Catolicato Arménio da Grande Casa da Cilícia

"A vossa presença, Vossa Santidade, é uma forte expressão da solidariedade do Vaticano com um Líbano em que a coexistência islâmico-cristã constitui a própria base, a particularidade e, de facto, o caráter único desta nação".

Dr. Joseph Kassab, presidente do Conselho Supremo da Comunidade Evangélica na Síria e no Líbano

"A vossa presença entre nós lembra ao Líbano que ainda existem nações construídas sobre valores, não sobre interesses, e antes de mais, sobre a dignidade humana.

Em nome das Igrejas Protestantes do Líbano, damos-vos as boas-vindas e agradecemos a vossa visita, que apoia um povo ansioso por recuperar o fôlego. Como sabem, partilhamos as mesmas preocupações e a mesma missão: que o Líbano continue a ser um espaço livre para a dignidade e um lar que valorize a diversidade em vez de a temer. Bem-vindo a um país que quer reaprender a fazer a paz, não apenas a sobreviver à guerra".

Sheikh Ali Kaddour, Conselho Islâmico Alauíta,

"A presença de Vossa Santidade entre nós hoje não é um evento de protocolo nem uma visita circunstancial. Consideramo-la uma mensagem de esperança para todos os libaneses, e uma mensagem de confirmação de que o Líbano, apesar das provações que está a atravessar, ainda é capaz de se elevar à sua missão e de restaurar o seu papel na difusão de valores espirituais e humanos que unem e não dividem, constroem e não destroem".