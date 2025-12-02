Abusos na Igreja. Grupo VITA rejeita críticas e garante ter cumprido prazos

O Grupo VITA rejeitou esta segunda-feira à noite as críticas da Associação Coração Silenciado, garantindo ter cumprido os prazos definidos para a elaboração dos pareceres sobre as indemnizações às vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica portuguesa.

Em comunicado, a estrutura lembra que o processo de atribuição de compensações financeiras é da responsabilidade da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).

Por outro lado, o Grupo VITA sinaliza que, em alguns casos, foi necessário fazer mais do que uma entrevista, individual, às vítimas. Todas as entrevistas decorreram com pausas regulares e sempre com o consentimento expresso da pessoa entrevistada, aponta a entidade liderada por Rute Agulhas.

Antes, a Associação Coração Silenciado, que reúne vítimas de abuso sexual na Igreja Católica,tinha lamentado o que disse ser a lentidão e falta de transparência do processo com vista à atribuição de compensações financeiras.

O Grupo VITA divulgou que o número de pedidos aumentou para 93. O processo de análise e entrevistas deverá estar concluído no início de 2026 para que depois a CEP avance para a atribuição das compensações.

Na quinta-feira, a coordenadora do Grupo VITA, Rute Agulhas, afirmou que "efetivados não significa que vão, necessariamente, receber uma compensação", estando os 93 processos em análise e estudo e, em algumas destas situações, ainda se aguardar informação por parte da própria Igreja.

A responsável disse ainda que não foi pedida ao Grupo VITA uma sugestão de montante financeiro para as indemnizações, mas sim "uma análise um pouco transnacional", para perceber "o que é que aconteceu nos demais países".

Cruzando essa informação com a jurisprudência nacional, Rute Agulhas acredita que se chegue a valores para a compensação financeira.

O Grupo VITA, criado pela CEP para acompanhar as situações de abuso sexual na Igreja Católica, apresenta-se como uma estrutura autónoma e independente, que visa acolher, escutar, acompanhar e prevenir as situações de violência sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica.