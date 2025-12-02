Ouvir
Morreu Ana Maria Jorge, antiga diretora da Faculdade de Teologia

02 dez, 2025 - 12:56 • Henrique Cunha

Professora de História da Igreja foi diretora da Faculdade de Teologia entre 2018 e 2025.

Em comunicado, o Patriarca de Lisboa refere que “recebeu com profunda consternação a notícia do falecimento da Professora Ana Maria Jorge, figura de referência na vida académica da Universidade Católica Portuguesa”. “Auxiliar do Apostolado, foi um testemunho eloquente do compromisso laical com a vida e missão da Igreja”, sublinha o Patriarcado.

A nota adianta que “a Professora Ana Maria Jorge dedicou décadas ao estudo, à docência e ao serviço à Igreja, exercendo com notável competência e sentido de missão a direção da Faculdade de Teologia entre 2018 e 2025”. E destaca o facto de “no seu mandato, ter dinamizado reformas significativas e contribuído para projetar a Teologia no debate público, com a convicção de que a fé ilumina a compreensão do mundo e abre horizontes de sentido para a sociedade contemporânea”. “O seu pensamento rigoroso, a sua capacidade de diálogo e o seu habitual espírito de comunhão deixam marca profunda em todos os que com ela conviveram”, acrescenta.

“O Patriarca de Lisboa une-se à dor da família e amigos, dos colegas, dos estudantes e de toda a comunidade académica, assegurando a proximidade espiritual e elevando ao Senhor oração confiante. Que Cristo Ressuscitado, em quem a Professora Ana Maria Jorge sempre firmou a sua fé e o sentido do seu trabalho, a acolha na plenitude da vida eterna”, conclui a nota do Patriarcado de Lisboa.

Por sua vez, a Faculdade de Teologia diz que "a sua partida deixa um vazio sentido na nossa comunidade académica e eclesial, em todos quantos com ela estudaram, trabalharam e caminharam ao serviço da missão universitária da Igreja".

Numa breve nota biográfica, a Agência Ecclesia lembra que Ana Maria Jorge doutorou-se em Ciências Históricas pela Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Católica de Lovaina, em 1998, com a tese “O Episcopado da Lusitânia durante a Antiguidade tardia”, licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 1986, sendo académica Correspondente da Academia Portuguesa da História, membro da Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais e da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa.

Ana Jorge era docente de História da Igreja na UCP desde 1995; integrou a direção da Faculdade de Teologia de 1996 a 2004 e de 2011 a 2017, sendo nomeada diretora desta faculdade em 2018.

Membro do Centro de Estudos de História Religiosa da UCP desde 1987, a investigadora foi vogal da direção de 1995 a 2001, sua diretora-adjunta de 2001 a 2006 e diretora de 2007 a 2010.

Ana Jorge lecionou na área de História da Igreja, História do Cristianismo e metodologia; foi coordenadora do mestrado em Estudos da Religião e diretora da revista ‘Lusitania Sacra’, entre 2007 a 2010.

