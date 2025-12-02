Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa na mesa das negociações

O Papa defendeu esta segunda-feira a importância da participação da Europa nas negociações para acabar com a guerra na Ucrânia e para que seja alcançada uma "paz justa". "O Presidente dos Estados Unidos pensa que pode promover um plano de paz [na Ucrânia], pelo menos num primeiro momento, sem a Europa. Mas a presença da Europa é importante e a primeira proposta foi modificada" com os contributos da Europa, declarou Leão XIV aos jornalistas, na viagem de regresso a Roma após uma visita ao Líbano e à Turquia.

O Santo Padre acredita que "a paz sustentável é possível". "Acredito que poderá ser alcançada se falarmos uns com os outros em espírito de paz”, salientou. Leão XIV pretende continuar a manter o contacto com os líderes que encontrou nestes dias, não só com a Turquia e o Líbano, mas com outros países dia região.

A propósito das suas palavras contra a guerra e o uso das armas e do encontro que teve, no Líbano, com líderes muçulmanos, incluindo um líder xiita próximo do Hezbollah, um jornalista libanês pediu detalhes do encontro. O Papa lembrou que “o nosso trabalho não é tanto público, mas é feito com discrição, nos bastidores". "O objetivo é convencer as partes a largar as armas e trabalhar juntos pela paz. Precisamos sempre de diálogo”, afirmou, sem mais detalhes. Papa preocupado com "perigo de invasão da Venezuela" A situação da Venezuela também mereceu um comentário durante a viagem de regresso a Roma. O Papa apelou à administração Trump para não tentar derrubar o regime de Nicolás Maduro através da força. “A nível da Conferência Episcopal e com o núncio, estamos a tentar encontrar soluções para acalmar a situação e procurar, sobretudo, o bem do povo porque, muitas vezes, quem sofre com estas situações é o povo e não as autoridades”, sublinhou.