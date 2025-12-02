Ouvir
  02 dez, 2025
​Papa pede ao Líbano: “Levanta-te! Sê profecia de paz para o Médio Oriente”

02 dez, 2025 - 09:00 • Aura Miguel , enviada da Renascença

Missa teve mais de 150 mil pessoas reunidas junto à baía de Beirute.

“Líbano, levanta-te! Sê casa de justiça e de fraternidade! Sê profecia de paz para todo o Levante!”, exortou o Papa, esta terça-feira, durante a missa que juntou mais de 150 mil pessoas junto à baía de Beirute.

Leão XIV, que poucos minutos antes tinha acabado de rezar em silêncio e encontrado 60 familiares de algumas vítimas, junto às ruínas da grande explosão de 4 de agosto de 2020 no porto na cidade, que causou mais de 200 mortos e 7000 feridos, pediu aos libaneses para não se resignarem.

Face à pobreza e o sofrimento, “pelas feridas que marcaram a vossa história - acabei de rezar no local da explosão, no porto - e por tantos problemas que vos afligem, às vezes, sobrecarregados pelas dificuldades da vida, paralisados pela impotência diante do mal e oprimidos pela violência e pelos conflitos que despertaram antigos medos, inclinamo-nos mais à resignação e à lamentação do que ao deslumbramento do coração e à gratidão”, reconheceu. No entanto, Leão XIV não quer que o povo desanime, nem ceda à lógica da violência ou à resignação perante o mal que alastra.

“Cada um deve fazer a sua parte e todos devemos unir esforços para que esta terra possa voltar ao seu esplendor. E temos apenas uma maneira de o fazer: desarmemos os nossos corações, derrubemos as armaduras dos nossos fechamentos étnicos e políticos, abramos as nossas confissões religiosas ao encontro recíproco, despertemos no nosso íntimo o sonho de um Líbano unido, onde triunfem a paz e a justiça, onde todos possam reconhecer-se irmãos e irmãs” E acrescentou, em jeito de despedida: “Este é o sonho que vos foi confiado, é o quanto que o Deus da paz coloca nas vossas mãos: Líbano, levanta-te! Sê casa de justiça e de fraternidade! Sê profecia de paz para todo o Levante!”

  02 dez, 2025
