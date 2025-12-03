Bispo de Viana do Castelo apela a um Natal de esperança, paz e compromisso com os mais frágeis

O bispo de Viana do Castelo, D. João Lavrador, convida toda a diocese a viver este tempo litúrgico com “um coração desperto para acolher o Senhor que vem”, sublinhando que o Advento é “um tempo de esperança ativa, de escuta da Palavra e de compromisso com a transformação do mundo”.

O prelado recorda que a celebração do Natal “não pode ser reduzida a uma festa de sentimentos superficiais ou a um tempo de consumismo e distração”, mas deve ser “a redescoberta da presença de Deus que se faz próximo e habita no meio de nós”.

“Cristo continua a nascer onde há gestos de ternura, reconciliação e partilha”, escreve D. João Lavrador. “O mistério do Natal revela-nos que Deus não abandona a humanidade, mas assume a nossa fragilidade para nos conduzir à plenitude da vida.”

Na sua mensagem, o bispo de Viana do Castelo exorta as comunidades cristãs a fazer do Advento um tempo de conversão interior e compromisso com os outros, especialmente com os mais pobres e marginalizados.

“A preparação do Natal passa pelo compromisso com a justiça, a solidariedade e o cuidado pela criação. Não há verdadeira espera do Senhor sem um coração sensível ao sofrimento dos irmãos”, afirma.

D. João Lavrador destaca ainda a importância da paz, num tempo marcado por conflitos e divisões.

“O mundo de hoje tem sede de paz. Cada cristão é chamado a ser artífice de reconciliação, começando por dentro da própria família, da comunidade e da sociedade”.

O bispo encoraja as famílias e paróquias a redescobrir o valor espiritual do presépio, símbolo da humildade e do amor de Deus.

“No presépio contemplamos o Deus que se faz pequeno para nos ensinar o caminho da simplicidade e da confiança. É ali que aprendemos a olhar a vida com esperança e gratidão”, aponta.

A concluir, D. João Lavrador deixa uma mensagem de alegria e esperança para todos os diocesanos: “Desejo que este Natal seja um tempo de graça, em que cada um sinta a presença de Deus que ilumina as trevas e renova o coração. Que a luz de Cristo, nascida em Belém, brilhe nas nossas casas e nas nossas comunidades, fortalecendo-nos no amor, na fé e na esperança”.

Usando as palavras do Papa Francisco na Bula do Ano Jubilar, o bispo de Viana do Castelo pede que “o Menino Deus nos ajude a reencontrar a confiança necessária, tanto na Igreja como na sociedade, no relacionamento interpessoal, nas relações internacionais, na promoção da dignidade de cada pessoa e no respeito pela criação”.

O prelado termina com votos de um “Feliz e Santo Natal para todos os diocesanos, famílias, crianças, jovens, idosos, pobres, marginalizados, imigrantes, presos, doentes e os que vivem na solidão”, pedindo que “a fé se torne vida, e a vida se torne anúncio do Evangelho”.