Acolhimento de migrantes é tema de encontro com candidatos presidenciais

O Departamento Nacional da Pastoral Juvenil (DNPJ), organismo da Conferência Episcopal Portuguesa, revela em comunicado enviado à Renascença que convidou os candidatos à Presidência da República para "um encontro de diálogo sobre os desafios que hoje marcam a vida dos jovens católicos, tendo já sido recebido por Luís Marques Mendes e António Filipe".

Inspirado pelas palavras do Papa Francisco que recorda que “a política é uma vocação de serviço que deve ser exercida com amor e dedicação ao bem comum”, o DNPJ adianta que "saiu destes encontros com a convicção reforçada de que é essencial intensificar o diálogo com os responsáveis políticos e garantir que os jovens tenham voz ativa na construção de um mundo mais justo, solidário e fraterno.

No seu comunicado, o departamento lembra que “esta iniciativa integra a visão de uma Igreja em saída, comprometida com o encontro, a escuta e o serviço, e presente onde os jovens devem ser escutados”.

A nota revela que “foram entregues aos candidatos o Guia Prático Católico para Jovens, elaborado aquando das eleições legislativas deste ano, e o documento Juventude em Manifesto – De Roma com Amor”, sublinhando o compromisso do DNPJ em promover uma participação cívica informada, responsável e enraizada nos valores do Evangelho.

No encontro com os dois candidatos, Marques Mendes e António Filipe, foi “igualmente oferecida a Exortação Apostólica Cristo Vive, num gesto simbólico que reforça a convicção de que a fé cristã tem muito a oferecer ao mundo contemporâneo e de que os jovens desempenham um papel insubstituível na renovação da sociedade e da própria Igreja”.

Entre os temas abordados, destacaram-se “o acolhimento dos migrantes e a crescente polarização da vida política, bem como o cuidado da casa comum, a pobreza e a exclusão social”. O Comunicado refere que também “foram discutidos os desafios relacionados com o acesso à habitação, a entrada no mercado de trabalho, a construção de uma vida autónoma e a transmissão intergeracional da pobreza, reconhecendo-se o papel decisivo da educação na rutura deste ciclo”.

No comunicado enviado à Renascença, o DNPJ reafirma o seu compromisso “em construir pontes, escutar ativamente os jovens e criar oportunidades de diálogo transformador com todos os que, com sentido de missão, trabalham pelo futuro das novas gerações”.

“À medida que se aproximam importantes atos eleitorais, o DNPJ apela aos jovens cristãos para que se envolvam nos processos democráticos, fazendo ouvir a sua voz, votando com responsabilidade e discernindo, com atenção e sentido de bem comum, as propostas apresentadas pelos candidatos”, remata.