Arquidiocese de Braga lança ciclo de iniciativas para levar esperança a quem vive privado de liberdade

A Arquidiocese de Braga, através da sua Pastoral Penitenciária, promove ao longo de todo o mês de dezembro um conjunto de ações espirituais, culturais e humanas no âmbito do Jubileu dos Reclusos, celebrado pela Igreja no dia 14 de dezembro.

Segundo a Arquidiocese bracarense, o objetivo é “recordar que a prisão, apesar das muralhas e dos ferros, continua a ser habitada por pessoas: homens com histórias partidas, famílias suspensas, profissionais que diariamente seguram o peso invisível de um sistema complexo e voluntários que se tornam pontes onde normalmente se erguem muros”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Pastoral Penitenciária, que acompanha as realidades dos estabelecimentos prisionais de Braga e Guimarães, assume este Jubileu como um tempo de misericórdia, reconciliação e restituição da dignidade humana.

A Igreja reafirma que nenhuma pena retira a condição humana, que nenhum erro apaga a possibilidade de recomeço, e que ninguém é reduzido ao pior capítulo da sua história.

A primeira iniciativa deste itinerário convida toda a sociedade a um gesto simples, acessível a todos, mas profundamente humano: escrever uma carta ou um postal de Natal a uma pessoa privada de liberdade.

Um envelope, uma frase sincera, um pensamento de esperança — pequenos gestos capazes de atravessar grades, quebrar silêncios e acender luz em vidas marcadas pela solidão.

As cartas poderão ser enviadas até 15 de dezembro para a Pastoral Penitenciária de Braga, nos Serviços Centrais da Arquidiocese (Rua S. Domingos, 94B, 4710-435 Braga).

As comemorações do Jubileu têm início no dia 8 de dezembro, às 15h, no Estabelecimento Prisional de Braga, com um Concerto de Natal organizado pelo projeto “Nós e os Outros”.

Em parceria com o Centro de Solidariedade de Braga / Projeto Homem, realiza-se no dia 10 de dezembro o seminário “Espiritualidade – Dimensão Espiritual no Ser Humano”, às 09h30, seguido da exibição de um filme às 14h30, no âmbito do projeto “Rasgar Horizontes”.

Nos dias 13 e 20 de dezembro, o Estabelecimento Prisional de Braga acolherá duas celebrações jubilares, presididas pelo padre João Torres e pelo padre Rui Sousa.

No dia 14 de dezembro, centro do Jubileu, será inaugurado o Presépio ao Vivo de Priscos, às 11h, um projeto que há mais de uma década integra reclusos de Braga e Guimarães em processos de desenvolvimento pessoal e reinserção social.

Já no dia 23 de dezembro, o arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, presidirá à Eucaristia jubilar no Estabelecimento Prisional de Guimarães, num gesto de comunhão entre funcionários, guardas prisionais, reclusos e colaboradores da Pastoral Penitenciária.

A Arquidiocese apela ainda a todas as paróquias para que, nas eucaristias dominicais deste tempo, realizem um gesto concreto de comunhão com as pessoas privadas de liberdade — incluindo uma prece especial na Oração dos Fiéis e promovendo a sensibilização para a realidade das famílias e profissionais prisionais.

No espírito do Jubileu e do Natal, serão também entregues kits de apoio aos 240 reclusos dos estabelecimentos prisionais de Braga e Guimarães, contendo produtos básicos e uma mensagem de esperança.

Mais do que um calendário de atividades, o Jubileu dos Reclusos — sublinha a arquidiocese — é um apelo à consciência coletiva “que sociedade queremos ser — uma que desiste dos que caem ou uma que acredita que a justiça deve caminhar com a esperança?”.

A Arquidiocese de Braga afirma com clareza que “ninguém está condenado a permanecer na escuridão. Este é um tempo de encontro, cura interior e renovação da esperança, porque a humanidade de um povo mede-se também pela forma como trata aqueles que não têm voz”.