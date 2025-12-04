Campanha “Natal na Prisão” 2025 leva esperança aos reclusos de Bragança e Izeda

Com o lema “Ajude-nos a oferecer esperança aos que estão privados de liberdade”, o Serviço Diocesano da Pastoral Penitenciária e a Cáritas Diocesana de Bragança-Miranda promovem, até 6 de janeiro de 2026, mais uma edição da campanha “Natal na Prisão”.

A iniciativa, já tradicional na diocese, consiste na recolha de meias que serão oferecidas como presentes simbólicos aos reclusos dos Estabelecimentos Prisionais de Bragança e de Izeda.

Mais do que um simples gesto solidário, a campanha pretende levar a mensagem do Natal ao ambiente prisional, sensibilizar a comunidade para a realidade das prisões e recordar a cada recluso que não foi esquecido.

“Lá fora, há quem acredite na sua recuperação e reintegração”, sublinha a organização.

Neste ano, a iniciativa ganha uma nova vertente: o desafio de criar postais de Natal com mensagens simples de esperança, destinados aos reclusos.

“Os postais poderão ser entregues na Cáritas Diocesana ao longo do mês de dezembro”, explica Rui Magalhães, diretor do Serviço Diocesano da Pastoral Penitenciária.

O responsável reforça ainda o convite a todas as comunidades paroquiais da diocese para participarem, bem como a instituições, grupos ou pessoas que queiram associar-se à campanha.

Com pequenos gestos e grandes corações, o “Natal na Prisão” continua a ser uma ponte de solidariedade e fé, que ilumina um espaço muitas vezes esquecido — e que relembra que o verdadeiro espírito do Natal nasce da partilha e da esperança.