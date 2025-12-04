Cardeal Américo Aguiar enaltece coragem e missão dos bombeiros portugueses na mensagem de Natal

Ao assinalar o início do Advento e a aproximação do Natal, D. Américo Aguiar dirige palavras de apreço a todos os bombeiros portugueses que “em todos os cantos do país vivem a nobre missão de proteger vidas, bens e comunidades”.

“Enquanto tantas famílias se reúnem em torno da mesa e da luz que brota do presépio, vós estais muitas vezes na estrada, no quartel ou no terreno, atentos ao grito de quem precisa”, sublinha o prelado, reconhecendo o sacrifício e a disponibilidade constantes destes profissionais.

Na mensagem, o cardeal destaca o simbolismo do Advento como tempo de vigilância e esperança, associando-o à missão dos bombeiros.

“O Advento ensina-nos a esperar com confiança e a escutar com atenção. E como não reconhecer em vós esta vigilância permanente que salva?”, afirma, acrescentando que os bombeiros são “presença discreta, mas indispensável; mão estendida antes que o pedido chegue; consolo que aparece quando o medo já tomou conta”.

Citando o Evangelho de São João — «A luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram» (Jo 1,5) —, o cardeal afirma que os bombeiros são “luz em tantas noites sombrias do nosso país”.

Num tom de emoção, D. Américo Aguiar recorda ainda os bombeiros Daniel e Dinis, que morreram em serviço desde o último Natal.

“Trouxeram ao extremo a verdade daquela palavra de Jesus: ‘Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos’ (Jo 15,13)”, escreve, garantindo que a memória destes bombeiros “permanecerá como chama viva que continua a iluminar a grande família dos Bombeiros de Portugal”.

Enquanto capelão nacional, o cardeal expressa a sua gratidão e reforça a importância do trabalho dos bombeiros para o país.

Portugal precisa de vós. Precisa do vosso profissionalismo, da vossa coragem serena, da vossa humanidade que tantas vezes é o primeiro remédio para quem sofre. E todos os dias, diante de Deus, levo-vos comigo: peço-lhe que vos dê prudência, sabedoria e força; que vos proteja nos momentos de maior risco e vos conceda descanso quando o coração pede alívio”.

D. Américo Aguiar deseja ainda que o Natal seja um tempo de reencontro e serenidade, mesmo para quem passa a época em serviço.

“Desejo que este Natal vos ofereça, mesmo no meio dos turnos e das chamadas inesperadas, um momento de paz verdadeira: o sorriso de quem vos espera em casa, o abraço que vos reconcilia com a vida, a certeza de que o vosso serviço é precioso e reconhecido”, escreve.

A mensagem termina com uma invocação à proteção espiritual dos bombeiros. “Confio-vos à intercessão maternal de Maria, Mãe da Esperança — aquela que nunca abandona quem serve com amor. Que São Marçal vos acompanhe e guarde em cada missão, no fogo e na água, na estrada e no silêncio do quartel”.