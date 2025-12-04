Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 04 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Equipa-te 2025: Adolescentes desafiados a crescer, conviver e fazer a diferença

04 dez, 2025 - 08:49 • Olímpia Mairos

Iniciativa da Cáritas Jovem reúne adolescentes para três dias de partilha, aprendizagem e espírito de equipa.

A+ / A-

A Cáritas Jovem, da Cáritas Diocesana de Leiria, vai dinamizar, entre os dias 20 e 22 de dezembro, mais uma edição do Projeto Equipa-te, que este ano terá lugar em Alqueidão da Serra, no concelho de Porto de Mós.

Destinada a adolescentes nascidos entre 2012 e 2015, a iniciativa pretende “proporcionar três dias de crescimento pessoal, convívio e desenvolvimento de competências, num ambiente seguro, acolhedor e marcado pelo espírito de equipa”, informa a organização.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Equipa-te tem como objetivos principais promover a igualdade de oportunidades, garantindo que jovens de diferentes contextos socioeconómicos possam viver experiências enriquecedoras, estimular competências pessoais e sociais e reforçar valores como trabalho em grupo, cooperação e solidariedade.

De acordo com a Cáritas, um dos pilares do projeto “é o envolvimento direto dos jovens voluntários da Cáritas Jovem, que assumem um papel central na organização e dinamização das atividades”.

Esta participação “contribui para o desenvolvimento da liderança, autonomia e sentido de responsabilidade, reforçando a presença ativa dos jovens no serviço à comunidade”, indica a instituição.

A escolha de Alqueidão da Serra expressa o compromisso da Cáritas Jovem em aproximar-se das comunidades locais, promovendo intergeracionalidade, participação e partilha entre diferentes grupos sociais.

O projeto valoriza a ligação ao território que o acolhe, reforçando laços comunitários, solidariedade, voluntariado e sentimento de pertença.

As inscrições estão abertas até 14 de dezembro e devem ser realizadas através deste formulário.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 04 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975