Basílica dos Congregados distribui 14 toneladas de alimentos a famílias carenciadas

A equipa sócio-caritativa da Basílica dos Congregados, em Braga, está a apoiar famílias em situação de vulnerabilidade.

De acordo com a informação disponibilizada, durante este ano, a equipa composta por quatro elementos apoiou 63 famílias, num total de 140 pessoas, através da entrega mensal de mercearias.

No total, foram distribuídos 770 sacos de alimentos, correspondendo a 14.595,78 kg de géneros alimentícios e fruta, avaliados em 23.610,75 euros.

Este contributo – destaca a equipa – foi possível graças à solidariedade da comunidade e, em especial, ao Banco Alimentar, principal parceiro desta missão.

Além do Banco Alimentar, a Fundação Primavera, o Colégio Paulo VI e vários benfeitores anónimos ofereceram alimentos, roupas, calçado e outros artigos essenciais.

A equipa também apoiou despesas básicas das famílias, como luz e gás, mercearia, rendas, água, fisioterapia e farmácia.

Na passada quarta-feira, a equipa entregou Cabazes de Natal a 73 famílias, acompanhados de brinquedos para as crianças, oferecidos pela Fundação Primavera e outros benfeitores, no âmbito da iniciativa “Um brinquedo por um sorriso”.

A receita que sustenta a iniciativa resulta da partilha nas missas e do apoio de parceiros institucionais.

A equipa, que atende às segundas-feiras à tarde e realiza visitas domiciliárias sempre que possível, expressa profunda gratidão a todos os voluntários e parceiros: “O nosso legado permanece na vida que tocámos e na esperança que ajudamos a construir”.