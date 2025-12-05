Ouvir
Congresso internacional em Fátima celebra os Corações de Jesus e Maria

05 dez, 2025 - 12:25 • Olímpia Mairos

O evento tem como objetivos aprofundar a devoção aos Corações de Jesus e Maria e marcar os 100 anos da aparição da Virgem Maria em Pontevedra, valorizando a devoção dos Primeiros Sábados.

O Apostolado Mundial de Fátima, em colaboração com o Santuário de Fátima, vai organizar um Congresso Teológico-Pastoral Internacional sobre “O Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria”, em Fátima, este sábado e domingo.

Após o congresso, haverá uma peregrinação a Pontevedra e Santiago de Compostela, em Espanha, para participar nas celebrações do centenário da aparição de Nossa Senhora e do Menino Jesus à Irmã Lúcia, no dia 10 de dezembro de 2025.

O evento faz parte das comemorações do Ano Jubilar 2025 – “Peregrinos de Esperança”, e tem como objetivos “celebrar a fé, aprofundar a devoção aos Corações de Jesus e Maria e marcar os 100 anos da aparição da Virgem Maria em Pontevedra, valorizando a devoção dos Primeiros Sábados”.

Entre os oradores estão D. José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima; padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima; irmã Ângela de Fátima Coelho, vice-postuladora da causa de canonização da Irmã Lúcia; padre Stefano Cecchin, presidente da Pontifícia Academia Mariana Internacional; e Teresa Messias, professora da Universidade Católica Portuguesa.

As celebrações litúrgicas terão lugar no Santuário de Fátima e nas capelas do hotel Domus Pacis. No dia 8 de dezembro, os participantes vão fazer uma visita guiada aos lugares sagrados de Fátima, por ocasião da Solenidade da Imaculada Conceição.

Inspirado nas palavras de santa Jacinta Marto, o congresso quer recordar que “Deus nos concede as graças por meio do Coração Imaculado de Maria”.

