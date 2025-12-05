Ouvir
Criada primeira associação em Portugal para religiosos maronitas libaneses

05 dez, 2025 - 20:41 • Lusa

Associação vai acolher, pela primeira vez, religiosos do Líbano na Igreja de São Paulo, em Lisboa. Sob a responsabilidade da diocese de Lisboa, pretende também manter a tradição através de missas, batizados, casamentos, entre outras cerimónias e celebrações.

A+ / A-

Quatro libaneses criaram a primeira associação em Portugal para acolher religiosos do Líbano da Igreja Católica maronita, estando marcado para sábado , a cerimónia de estreia, anunciou esta sexta-feira a organização.

Criada em abril, a Associação São Charbel Connosco tem como principais objetivos "acolher religiosamente os libaneses e dar assistência religiosa", disse à Lusa o presidente e um dos fundadores da organização, Marcel Chamoun.

A vice-presidente da associação, Maya Sukar, contou à Lusa que os fundadores libaneses maronitas vivem em Portugal e conheceram-se no ano passado, tendo surgido a ideia de criar esta organização porque não existia nenhum espaço ou organismo para os maronitas praticarem a sua fé no país.

Segundo a vice-presidente, a associação, que está sob a responsabilidade da diocese de Lisboa, pretende também manter a tradição maronita próxima dos libaneses religiosos que vivem em Portugal, através de missas, batizados, casamentos, entre outras cerimónias e celebrações.

A associação vai organizar todos os meses uma missa em libanês na Igreja de São Paulo, tornando a paróquia, no Cais do Sodré, num local de culto para os libaneses nos dias em que ocorre a cerimónia religiosa.

A igreja irá partilhar o espaço com a associação, uma vez por mês, e a primeira cerimónia acontece no sábado às 16h00. Atualmente a associação tem quatro membros, os fundadores da Associação São Charbel Connosco, e no sábado serão admitidos os novos membros que queira fazer parte da organização.

Uma relíquia do monge libanês, que originou o nome da associação, São Charbel Makhlouf, vai ser também entregue aos maronitas, no sábado, destacando que a recordação é um osso pequeno (dois milímetros) do monge.

"Este momento assinala um marco importante para os maronitas e para as comunidades cristãs em Portugal, ao receberem a relíquia de São Charbel Makhlouf, monge libanês venerado pela sua profunda santidade e pelos inúmeros milagres atribuídos à sua intercessão (orações)", refere o comunicado da associação.

A missa vai ser presidida pelo Bispo maronita Maroun Nasser El Gemayel, visitador apostólico para os maronitas na Europa, com a presença do patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, e do Padre Milad Tarabay, superior do Mosteiro de São Maron, no Líbano.

A Igreja Maronita é uma Igreja Católica Oriental que reconhece a autoridade do Papa e tem um papel histórico, cultural e político central no Líbano, sendo o maior grupo cristão do país. A sua identidade está intrinsecamente ligada à formação do próprio Estado Libanês.

