Criada primeira associação em Portugal para religiosos maronitas libaneses

Quatro libaneses criaram a primeira associação em Portugal para acolher religiosos do Líbano da Igreja Católica maronita, estando marcado para sábado , a cerimónia de estreia, anunciou esta sexta-feira a organização.

Criada em abril, a Associação São Charbel Connosco tem como principais objetivos "acolher religiosamente os libaneses e dar assistência religiosa", disse à Lusa o presidente e um dos fundadores da organização, Marcel Chamoun.

A vice-presidente da associação, Maya Sukar, contou à Lusa que os fundadores libaneses maronitas vivem em Portugal e conheceram-se no ano passado, tendo surgido a ideia de criar esta organização porque não existia nenhum espaço ou organismo para os maronitas praticarem a sua fé no país.

Segundo a vice-presidente, a associação, que está sob a responsabilidade da diocese de Lisboa, pretende também manter a tradição maronita próxima dos libaneses religiosos que vivem em Portugal, através de missas, batizados, casamentos, entre outras cerimónias e celebrações.

A associação vai organizar todos os meses uma missa em libanês na Igreja de São Paulo, tornando a paróquia, no Cais do Sodré, num local de culto para os libaneses nos dias em que ocorre a cerimónia religiosa.