Pastoral Juvenil de Viana do Castelo lança projeto de voluntariado internacional entre Portugal e Angola

O Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de Viana do Castelo vai lançar um projeto inovador de voluntariado internacional que ligará Portugal e Angola.

A iniciativa, intitulada “De Viana (Portugal) a Viana (Angola) em caminho missionário”, proporcionará aos jovens uma experiência transformadora de um mês, combinando trabalho comunitário e acompanhamento espiritual.

Duas fases, dois continentes

O programa será desenvolvido em duas etapas. Em 2027, jovens da Diocese de Viana do Castelo partirão para Angola, onde irão colaborar em projetos nas áreas de educação e formação profissional, saúde, nutrição, higiene, água e saneamento, além de momentos de formação espiritual.

Em 2028, será a vez dos jovens angolanos visitarem Portugal, participando em experiências semelhantes em um ou mais arciprestados da diocese.

Quem pode participar?

Podem candidatar-se jovens entre os 18 e os 30 anos, residentes nos arciprestados da Diocese de Viana do Castelo, sejam estudantes, profissionais ativos ou à procura do primeiro emprego. Antes da missão, todos os participantes terão sessões de preparação e formação, acompanhadas por orientação espiritual contínua.

O projeto é desenvolvido em colaboração com a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP) da região de Viana do Castelo e pretende ajudar os jovens a refletir sobre o seu caminho vocacional, seja no matrimónio, na vida sacerdotal, consagrada ou leiga.

Segundo a organização, esta iniciativa visa fortalecer a fé, criar laços duradouros entre as duas dioceses, apoiar projetos educativos e comunitários e inspirar novos voluntários para futuras ações missionárias.