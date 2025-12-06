A música é “como uma ponte que nos leva até Deus” e consegue “transmitir sentimentos, emoções, até os anseios mais profundos da alma, elevando-os, transformando-os numa escada imaginária que liga a terra ao céu”, sublinhou.

“Nesta noite, enquanto as melodias tocavam os nossos corações, sentimos o valor inestimável da música: não um luxo para poucos, mas um dom divino acessível a todos, ricos e pobres, cultos e simples, referiu Leão XIV.

Mais de três mil pessoas foram convidadas para a sexta edição do evento, que contou com a atuação do cantor Michael Bublé e a presença do Papa.

“A música é como uma ponte que nos leva até Deus”, afirmou este sábado o Papa Leão XIV , durante o Concerto com os Pobres , no Vaticano.

“Sim, a música pode elevar a nossa alma! Não porque nos distrai das nossas misérias, porque nos atordoa ou nos faz esquecer os problemas e as situações difíceis da vida, mas porque nos recorda que não somos só isto: somos muito mais do que os nossos problemas e as nossas dificuldades; somos filhos amados por Deus!”, afirmou.

O Papa salienta que “não é por acaso que a festa do Natal é tão rica em cantos tradicionais, em todas as línguas, em todas as culturas. Como se este Mistério não pudesse ser celebrado sem música, sem hinos de louvor”.

Neste tempo de Advento, Leão XIV faz um apelo contra o consumismo e a indiferença: “que os nossos corações não estejam sobrecarregados, nem presos a interesses egoístas e preocupações materiais, mas alerta e atentos aos outros, aos necessitados”.

“Que estejamos prontos para ouvir o cântico de amor de Deus, que é Jesus Cristo. Sim, Jesus é o cântico de amor de Deus pela humanidade. Ouçamos este cântico! Aprendamo-lo bem, para que também nós o possamos cantar com a nossa vida”, concluiu.