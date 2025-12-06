Ouvir
Leão XIV: “Peregrinos de Esperança” não é um slogan, é um programa de vida

06 dez, 2025 - 12:13 • Aura Miguel

O Papa apontou o exemplo de Alberto Marvelli, um jovem italiano da Ação Católica, que se empenhou em socorrer os necessitados durante a Segunda Guerra Mundial.

O Advento é um tempo de expectativa e de esperança, especialmente neste Jubileu, no qual somos “Peregrinos de Esperança”, disse o Papa esta manhã de sábado, na Praça de São Pedro.

Leão XIV sublinhou, no entanto, que, ao contemplar o presépio com Maria, José, os pastores e depois Simeão, Ana e outros, “percebemos que todos os que encontram o Senhor, estão envolvidos e chamados a participar.” Por isso, o mote do Jubileu “Peregrinos da Esperança” não é apenas um slogan que termina daqui a uns meses, “é um programa de vida, significa gente que caminha e que espera, participando”.

O Papa apontou o exemplo de Alberto Marvelli, um jovem italiano da Ação Católica, que se empenhou em socorrer os necessitados durante a Segunda Guerra Mundial. Com o fim do conflito, entrou na vida política ativa para continuar a sua dedicação aos pobres. Vítima de um acidente rodoviário, morreu aos 28 anos. "O seu testemunho de vida ensina-nos que esperar em Deus é envolver-se, é participar, é servir os que mais precisam”. E lançou um desafio: "Perguntemo-nos se a minha esperança é ativa, ou seja, se coloco os dons e capacidades que Deus me concedeu ao serviço de quem necessita, ou se o faço, resmungando e lamentando-me que está tudo mal?”

Por isso, “esperar é participar: este é um dom que Deus nos dá. Ninguém salva o mundo sozinho. E nem sequer Deus o quer salvar sozinho, poderia fazê-lo, mas não quer, porque juntos é melhor”, concluiu Leão XIV

Entretanto, esta tarde, o Papa assiste a um “Concerto com os pobres”, na Aula Paulo VI. Mantendo uma tradição natalícia, espera-se a presença de mais de três mil pobres e sem-abrigo que, no final do concerto, serão convidados para um jantar quente. O

espetáculo reúne uma centenas de artistas, entre músicos, coros e solistas, entre os quais, Michael Bublé

