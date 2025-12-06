Patriarca de Lisboa "muito confiante" em acordo para evitar greve geral

O patriarca de Lisboa está confiante de que Governo e sindicatos ainda vão alcançar um acordo para evitar a greve geral, marcada para a próxima quinta-feira, 11 de dezembro. Em declarações à Renascença e Agência Ecclesia este domingo, em Lisboa, D. Rui Valério disse querer “augurar” entendimentos entre os trabalhadores e o executivo da AD, para que exista “compreensão daquilo que cada uma das partes deseja”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Estou, verdadeiramente, muito confiante. A democracia é uma proposta de vida, desenvolvimento, progresso, promoção da dignidade humana que assenta no diálogo, na compreensão. Somos uma democracia com 50 anos de provas dadas”, apelou, sobre a primeira greve geral conjunta entre CGTP e UGT desde os tempos da troika. Questionado ainda sobre se esse entendimento permitirá apenas a desconvocação da paralisação ou também um acordo sobre o pacote laboral, o patriarca mostrou-se “muito, muito, muito crente” de que se alcance um consenso sobre a reforma do Código do Trabalho.

“É um entendimento final para entrarmos no Natal com esse espírito celebrativo e de paz entre todos”, pediu, numa altura em que as centrais sindicais esperam uma adesão especialmente forte nos setores da saúde, educação e transportes – nalguns casos, como o Metropolitano de Lisboa, não há previsão de serviços mínimos. “Alguém não quer a paz” na Ucrânia Quanto à guerra na Ucrânia, o patriarca de Lisboa mostrou-se desiludido perante o falhanço das negociações na última semana. As reuniões entre os enviados da Rússia e dos Estados Unidos em Moscovo não permitiram avanços no plano de paz. Numa altura em que continua a pressionar a Ucrânia para a cedência dos territórios do Donbass e da Crimeia, o Kremlin torceu o nariz às propostas dos enviados de Washington e considerou algumas das ideias de Steve Witkoff e Jared Kushner “inaceitáveis”. Perante o impasse, D. Rui Valério mostra-se preocupado e, sem dizer nomes, lamenta que nem todas as “pernas desse tripé”, entre Rússia, Ucrânia e Kiev, estejam interessadas num cessar-fogo e criem “obstáculos” para “coordenar vontades para o mesmo fim”.

“Eu questiono-me: ‘Todos nós queremos verdadeiramente a paz?’. O que é trágico se eu tiver de dizer que há alguém que é homem, que é ser humano como eu, e que quer a guerra. Para mim é mais um dos sintomas da derrota da própria Humanidade, para não falar da derrota do próprio ocidente”, criticou. Libaneses e maronitas são “exemplo de fé” D. Rui Valério marcou presença este sábado numa eucaristia na Igreja de São Paulo, em Lisboa, que celebrou a chegada das relíquias de São Charbel a Portugal, um dos mais importantes monges eremitas associados ao rito maronita do Líbano e acarinhado pelos famosos milagres. Durante a homília, o patriarca de Lisboa elogiou a comunidade católica do Líbano a viver em Portugal, apontando-a como um “exemplo” que alia paz e fé. “Esta é a expressão da nossa admiração. Olhamos para o crivo e mágoa do povo do Líbano como quem passou dificuldades e subiu ao calvário do sofrimento com a força da fé. Obrigado pelo vosso testemunho”, assinalou, falando num momento de “enorme união e alegria” entre o libaneses e portugueses.