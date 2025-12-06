Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 06 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Vaticano não fica "de braços cruzados com violações de direitos humanos"

06 dez, 2025 - 11:16 • Lusa

Leão XIV assegurou que a diplomacia da Santa Sé está "constantemente orientada para servir o bem da humanidade, particularmente apelando para as consciências e mantendo-se atenta às vozes dos pobres, dos vulneráveis e dos marginalizados".

A+ / A-

O Papa Leão XIV disse este sábado que o Vaticano não ficará braços cruzados perante as violações dos direitos humanos em todo o mundo, numa audiência com os novos embaixadores junto da Santa Sé.

"Desejo reafirmar que a Santa Sé não ficará de braços cruzados perante as graves desigualdades, as injustiças e as violações dos direitos humanos fundamentais na nossa comunidade internacional cada vez mais fragmentada e propensa a conflitos", declarou Leão XIV aos 13 novos embaixadores.

Segundo a agência France-Presse, as declarações de Leão XIV, divulgadas pelo Vaticano, são das mais claras até à data sobre o pensamento e as opiniões do Papa norte-americano, eleito em maio para dirigir a Igreja Católica após a morte do Papa Francisco.

Leão XIV assegurou ainda que a diplomacia da Santa Sé está "constantemente orientada para servir o bem da humanidade, particularmente apelando para as consciências e mantendo-se atenta às vozes dos pobres, dos vulneráveis e dos marginalizados".

Ao destacar as desigualdades, Leão XIV dá continuidade às prioridades do seu antecessor, Francisco, que defendeu os direitos dos migrantes e de outras grupos vulneráveis durante o seu pontificado.

O Papa, que passou quase 20 anos como missionário no Peru, denunciou o tratamento dado aos migrantes nos Estados Unidos sob a administração do presidente Donald Trump, classificando-o, no mês passado, como "extremamente desrespeitoso".

Os novos embaixadores acreditados hoje e recebidos em audiência no Vaticano são oriundos do Uzbequistão, Moldova, Bahrein, Sri Lanka, Paquistão, Libéria, Tailândia, Lesoto, África do Sul, Fiji, Micronésia, Letónia e Finlândia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 06 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975