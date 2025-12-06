Veja o "Concerto com os pobres" no Vaticano

O Vaticano recebe este sábado a sexta edição do ‘Concerto com os Pobres’ para o qual estão convidadas mais de três mil pessoas carenciadas e que vai contar com a atuação do artista Michael Bublé e a presença do Papa.

“O que dá valor a este concerto não são os números ou os nomes: são as pessoas. Mais de 3.000 irmãos e irmãs necessitados, convidados como convidados de honra, lembram-nos que a proximidade não é um conceito abstrato, mas um rosto, um encontro, uma mão estendida”, afirmou o monsenhor Marco Frisina, compositor e fundador do Coro da Diocese de Roma, citado pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

Na conferência de imprensa de apresentação da iniciativa, realizada este sábado, o responsável destacou que este ano o evento conta com “uma dádiva muito grande”: “Pela primeira vez, Sua Santidade o Papa Leão XIV participará num concerto público na Aula Paulo VI e, pela primeira vez, um pontífice estará presente na nossa iniciativa”.

“A sua presença não é apenas motivo de emoção, mas um forte sinal pastoral: ela diz-nos que a Igreja reconhece na beleza uma linguagem capaz de falar ao coração, mesmo ao coração ferido, e de gerar esperança”, referiu.

Já durante a manhã, o Papa recebeu em audiência, no Vaticano, os organizadores e artistas desta iniciativa.

“A feliz intuição do Papa Francisco está a tornar-se uma bela tradição, que se insere no contexto da preparação para o Santo Natal, em que celebramos o Senhor Jesus Cristo que se torna próximo e pobre por nós”, disse Leão XIV, informa a Sala de Imprensa da Santa Sé.

O Papa destacou que o ‘Concerto com os Pobres’ “não é apenas uma exibição de bons artistas ou um simples festival musical, por mais bonito que seja, nem um momento de solidariedade para acalmar” a consciência de cada um “diante das injustiças da sociedade”.

A 6ªedição do ‘Concerto com os Pobres’ está marcada para as 17h30 (horário local) (menos uma hora em Lisboa), na Sala Paulo VI, acolhendo oito mil pessoas, incluindo três mil pessoas em situação de pobreza.