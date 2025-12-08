Leão XIV: O “sim” de Maria é maravilhoso. O nosso também o pode ser

“O Senhor concedeu a Maria a graça extraordinária de um coração totalmente puro, com vista a um milagre ainda maior: a vinda ao mundo, como homem, do Cristo Salvador”, disse o Papa no Angelus na manhã desta segunda-feira.

A propósito da Imaculada Conceição, que se celebra esta segunda-feira em toda a Igreja, Leão XIV afirmou que “o dom da plenitude da graça, na jovem de Nazaré, pôde dar fruto porque ela, na sua liberdade, o acolheu abraçando o projeto de Deus”. E sublinhou que Deus age sempre assim: “faz-nos grandes dons, mas deixa-nos livres para os aceitar ou não”.

Deste modo, “esta festa, que nos alegra pela beleza imaculada da Mãe de Deus, convida-nos também a acreditar como ela acreditou, dando o nosso consentimento generoso à missão para a qual o Senhor nos chama”.

O Papa acrescentou que "o milagre que aconteceu a Maria na sua concepção renovou-se para nós no Batismo”. E se o ‘sim’ da Mãe do Senhor é maravilhoso, “o nosso também o pode ser, se renovado todos os dias com fidelidade, gratidão, humildade e perseverança, na oração e nas obras concretas de amor, desde os gestos mais extraordinários até aos compromissos e serviços mais quotidianos, para que Jesus seja conhecido, acolhido e amado em toda a parte e a sua salvação chegue a todos”.

Na tarde desta segunda-feira, mantendo a tradição, Leão XIV vai à famosa Piazza di Spagna, no coração comercial de Roma, venerar uma estátua da Imaculada Conceição, colocada em cima de um obelisco com 12 metros, onde os bombeiros já colocaram uma enorme coroa de flores. “Confiemos à sua intercessão a nossa oração constante pela paz”, pediu aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro