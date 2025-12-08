Ouvir
Imaculada Conceição

Papa na Piazza di Spagna: "Depois das portas santas, que se abram portas de paz"

08 dez, 2025 - 17:56 • Aura Miguel

Cumprindo uma velha tradição pontifícia, Leão XIV, que também é bispo de Roma, prestou homenagem à Virgem, com um momento de oração e uma coroa de flores.

Papa Leão XIV celebra dia da Imaculada Conceição na Piazza di Spagna, em Roma. Foto: Vatican Media/EPA
Que o “sim” de Maria inspire outros “sins” e floresça a esperança jubilar em Roma e em todos os cantos da terra, foi o pedido que Leão XIV deixou aos pés da Imaculada Conceição, junto ao obelisco da Piazza di Spagna, em Roma.

Cumprindo uma velha tradição pontifícia, Leão XIV, que também é bispo de Roma, prestou homenagem à Virgem, com um momento de oração e uma coroa de flores.

O Papa reconheceu que muitos peregrinos do mundo inteiro - qual “humanidade provada e, por vezes, esmagada” - têm percorrido as estradas desta cidade.

O pontífice pediu que, depois das portas santas, possam agora abrir-se outras portas de casas e oásis de paz onde refloresça a dignidade, se eduque à não violência e se aprenda a arte da reconciliação”.

Leão XIV pediu ainda a Nossa Senhora da Conceição que “interceda por nós, a braços com mudanças que parecem encontrar-nos impreparados e impotentes”. E que “inspire sonhos, visões e coragem” para sermos sempre Igreja “com e entre as pessoas, fermento na massa de uma humanidade que invoca justiça e esperança”.

No final da oração, o Papa Leão saudou dezenas de doentes que habitualmente acolhem, neste dia de festa, o ilustre visitante.

Saiba Mais
