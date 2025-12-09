O antigo secretário-geral do KAICIID - Centro Internacional de Diálogo Faisal Bin Muaammar considera que a “eficácia” do diálogo inter-religioso “continuará a ser moldada pelos interesses políticos em mudança nas nações ocidentais”.

“Observando o caminho do diálogo inter-religioso no Ocidente, torna-se evidente que as políticas nacionais e os interesses dos Estados atribuem frequentemente um papel limitado às instituições e às lideranças religiosas”, afirmou Faisal Bin Muaammar, na abertura de um evento que assinala os 10 anos do programa internacional de bolseiros desta organização.

No evento que decorre na Caparica, no concelho de Almada, até quarta-feira, dia 10, o antigo secretário-geral do KAICIID afirmou, diante de uma plateia composta por diplomatas e representantes religiosos e de organizações internacionais, que, quando este centro internacional surgiu “havia um uso indevido da religião”.

“Agora, assistimos a uma utilização indevida da política, havendo quem diga que acontece no âmbito de um processo democrático – é mentira”, afirmou, referindo que “o processo democrático traz líderes que matam e fazem coisas loucas”, arriscando “destruir o mundo”.

No seu discurso, Faisal Bin Muaammar pediu, ainda, aos judeus que construam a paz. "Se os líderes religiosos muçulmanos derem um passo em frente, peço-vos que deem, por favor, dois os. Vocês vivem, entre nós, no mundo islâmico. Não há como sobreviver a menos que façam paz connosco. A solução dos dois Estados é a única possível. Caso contrário, vamos assistir a algo muito feio na região", defendeu.

Na última década, o programa internacional de bolseiros do KAICIID permitiu que 543 bolsistas de 93 países e 17 religiões criassem iniciativas e projetos no âmbito do diálogo inter-religioso e intercultural em contextos de conflito e pós-conflito.