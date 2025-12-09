Os Salesianos querem ver o seu presépio (e basta mandar uma foto)

Num tempo de “consumismo desenfreado” é preciso “recordar, de forma simples e participativa, que Jesus é o centro da celebração do Natal”, sublinha o comunicado que apresenta a campanha nacional lançada pelo Salesianos neste Advento. A iniciativa convida “jovens, famílias, educadores e comunidades a partilhar uma fotografia do presépio das suas casas”. As imagens devem ser identificadas com o nome do autor (ou da família), e enviadas através de mensagem nas redes sociais dos Salesianos, onde serão depois partilhadas, criando uma “galeria viva de fé doméstica”.

Em declarações à Renascença Miguel Mendes, coordenador de comunicação na Fundação Salesianos, explica que não se trata de um concurso, mas “é um convite à partilha”, para “trazer de novo o presépio à nossa memória coletiva”.

Os Salesianos irão publicar todas as participações recebidas, criando uma galeria viva de fé doméstica. “Celebrar o Natal, contemplando o Presépio onde nasceu Jesus, é deixar-se acolher junto de Jesus, nesse lugar de aconchego que Jesus tem para cada um. E, depois, levantando o olhar, e contemplar Jesus naquele que precisa de nós, acontece um novo ‘Presépio’, onde Ele nos recebe novamente”, sublinha o Padre Álvaro Lago, delegado provincial para a comunicação social.

Os salesianos têm por missão a educação, promoção e evangelização dos jovens; a educação para a fé através da comunicação social, e a atividade missionária. A Província Portuguesa da Sociedade Salesiana tem atualmente cinco escolas no continente, uma na ilha da Madeira e uma em Cabo Verde, na ilha de São Vicente, frequentadas no total por 10 mil alunos. Cerca de 9 mil crianças, jovens e adultos frequentam outras atividades, educativas e pastorais, e centenas de famílias usufruem de apoio dos Serviços Sociais Salesianos.

Os salesianos lançaram a campanha nacional ‘Neste Natal, celebre Jesus’. No que é que consiste e qual é o objetivo?

É uma campanha muito simples, uma iniciativa que está a decorrer nas nossas redes sociais) e que quer recordar que o Natal é, acima de tudo, a celebração do nascimento de Jesus. Por isso estamos a pedir às pessoas que nos enviem uma fotografia do presépio que têm em sua casa, pode ser um presépio mais simples, mais elaborado, mais tradicional ou mais criativo, não importa. Isto não é um concurso nem é uma competição, é apenas um convite à partilha que fazemos a todos.

O objetivo aqui é que possamos recuperar a beleza da tradição do presépio, e voltar a recentrar o Natal em Jesus.

Assistimos ao abandono progressivo do uso de símbolos cristãos, por exemplo, nas iluminações de Natal, sobretudo nas grandes cidades. É mesmo preciso relembrar o que se celebra nesta quadra? Sentiram essa necessidade e que têm essa responsabilidade?

Eu penso que sim, e dou-lhe um exemplo muito concreto: se fizer uma pesquisa rápida por imagens de Natal online, aquilo que mais aparece são imagens do Pai Natal, árvores de Natal, presentes, promoções. No fundo, esse é o imaginário que foi crescendo à nossa volta nos últimos anos. Aquilo que queremos com esta iniciativa é apenas, de forma muito despretensiosa, trazer de volta a imagem do Presépio às redes sociais e também à nossa memória coletiva.

Não diria que sentimos que seja uma responsabilidade ou uma necessidade nossa, até porque a palavra responsabilidade às vezes tem um peso que acho que não é aqui o caso. Diria que é mais uma vontade que vem exatamente desta alegria que, enquanto cristãos, sentimos ao recordar que naquele momento ali representado no presépio, Deus se fez presente entre nós.

A quem se destina a campanha? Têm de ter ligação aos colégios e comunidades salesianas, ou é uma campanha aberta a todos?

É uma iniciativa para todos. Qualquer pessoa pode participar, tenha ou não ligação aos salesianos. Basta querer partilhar connosco, e com todos aqueles que nos seguem nas redes sociais, claro, o presépio de sua casa. Quanto mais pessoas participarem, mais bonita será, aliás, esta partilha.

A Campanha vai decorrer até quando? Quem quiser participar o que é que deve fazer?

“Esta iniciativa decorre até o final do dia de Natal. Portanto, até às 23h59 do dia 25 podem enviar-nos fotografias. Basta que nos enviem uma mensagem privada, pelo Facebook ou Instagram, com a imagem, o nome do autor, e podem indicar também a localidade, se quiserem. Depois, nos dias seguintes, iremos partilhar as fotos recebidas nas nossas redes sociais. Aproveito já agora também para convidar a quem não nos segue para o fazer. Basta procurar por ’salesianospt’, tudo junto, no Instagram e no Facebook , e seguir-nos para acompanhar esta campanha de Natal.