Bispos europeus criticam decisão do TJUE sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo

A presidência da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia (Comece) expressou a sua preocupação relativamente às implicações do recente acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) no processo Wojewoda Mazowiecki.

A posição surge na sequência d processo C-713/23 que envolve dois cidadãos polacos que contraíram casamento em Berlim, em 2018, e cujo pedido de transcrição da certidão foi recusado pelas autoridades polacas, dado que a união entre pessoas do mesmo sexo não é legal na Polónia.

No acórdão proferido a 25 de novembro, o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou que a recusa de reconhecimento pode causar “graves inconvenientes a nível administrativo, profissional e privado”.

Os juízes sublinharam que esta situação obriga os cônjuges a viver como pessoas não casadas no seu país de origem, violando assim a liberdade de circulação. Contudo, o Tribunal esclareceu que a decisão não implica a alteração da definição de casamento prevista no direito nacional.

Em comunicado, a Comece recorda “a visão antropológica da Igreja, baseada na lei natural, que define o casamento como união entre um homem e uma mulher”, e alerta para o risco de a decisão “ultrapassar as competências da União Europeia”.

Embora reconheça o papel do poder judicial europeu, a Comece, presidida por D. Mariano Crociata, considera que a decisão “poderá afetar matérias que são da competência exclusiva dos Estados-Membros”.

A instituição sublinha a necessidade de uma abordagem prudente aos casos de direito da família com implicações transfronteiriças, evitando influências indevidas nos sistemas jurídicos nacionais.

O acórdão obriga um Estado-Membro a reconhecer um casamento entre dois cidadãos da UE do mesmo sexo, celebrado legalmente noutro Estado-Membro onde exerceram a sua liberdade de circulação e residência.

Apesar de o Tribunal reconhecer que as regras sobre casamento são competência nacional, a Comece alerta que esta interpretação pode criar “pressão para alterar o direito nacional da família, criando uma convergência dos efeitos do direito matrimonial, apesar de a UE não ter mandato para harmonizar o direito da família, e pode também aumentar a incerteza jurídica”.

A Comece lamenta ainda “o papel limitado atribuído às identidades nacionais, previstas no artigo 4.º, n.º 2, do Tratado da União Europeia, lembrando que, “para alguns Estados-Membros, a definição de casamento faz parte da sua identidade nacional”.

A instituição teme que esta abordagem possa abrir caminho a “desenvolvimentos negativos noutras áreas sensíveis, como a barriga de aluguer” , e alerta para o risco de alimentar sentimentos antieuropeus e polarização social.

