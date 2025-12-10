Exposição leva a Semana Santa de Valladolid ao Porto com tecnologia imersiva

A Capela de Fradelos, no Porto, vai acolher uma nova exposição dedicada à Semana Santa de Valladolid, que reúne imagens, descrições e elementos multimédia para dar a conhecer as expressões religiosas de várias localidades da província espanhola.

A iniciativa chega ao Porto através de uma proposta apresentada pela própria província de Valladolid, que procurou um espaço para divulgar as suas tradições além-fronteiras.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O cónego Álvaro Mancilha, contou à Renascença que esta escolha foi recebida com entusiasmo: “A iniciativa não partiu da Irmandade; acolhemos com alegria uma proposta da província de Valladolid.”

A exposição é composta por 13 módulos expositivos, cada um dedicado às práticas e rituais de cidades como Medina del Campo, Peñafiel, Olmedo ou Medina de Rioseco.

Para o cónego Mancilha, o valor da mostra está na diversidade: “O essencial é mostrar as diversas expressões dos ritos da Semana Santa nas aldeias que compõem a província de Valladolid.”

Além dos painéis e fotografias, o espaço inclui ainda uma instalação central que recorre à realidade virtual, permitindo aos visitantes uma experiência imersiva. Uma aposta que, para o sacerdote, ajuda a aproximar o público: “A realidade virtual permite que, em vez de fotografias, sejamos quase inseridos nos locais onde acontecem estas expressões de religiosidade.”

A exposição pretende também despertar o interesse de quem possa querer conhecer estas celebrações ao vivo. “Há um interesse turístico evidente, mas também de divulgar práticas cristãs e expressões de religiosidade popular”, afirmou o cónego Mancilha.

A apresentação estará patente entre 13 de dezembro e 17 de fevereiro de 2026, com entrada gratuita. Para o sacerdote, o convite é simples: “Para quem vive da fé, é sempre enriquecedor conhecer outras manifestações da Semana Santa para além das nossas realidades.”