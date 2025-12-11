Ouvir
Portugal tem novo Núncio Apostólico

11 dez, 2025 - 11:00 • Ângela Roque

Arcebispo espanhol Andrés Carrascosa Coso foi nomeado esta quinta-feira pelo Papa. Era desde 2017 o representante diplomático da Santa Sé no Equador, depois de ter passado pelo Gabão e Panamá. Com experiência diplomática em vários países, fala português e é interventivo nas redes sociais.

O arcebispo espanhol Andrés Carrascosa Coso, de 70 anos, foi escolhido pelo Papa Leão XIV como novo Núncio Apostólico em Portugal. Foto: Facebook Andrés Carrascosa Coso
O arcebispo espanhol Andrés Carrascosa Coso, de 70 anos, foi escolhido pelo Papa Leão XIV como novo Núncio Apostólico em Portugal. Foto: Facebook Andrés Carrascosa Coso
O arcebispo espanhol Andrés Carrascosa Coso, de 70 anos, foi escolhido pelo Papa Leão XIV como novo Núncio Apostólico em Portugal. Foto: Wikipédia
O arcebispo espanhol Andrés Carrascosa Coso, de 70 anos, foi escolhido pelo Papa Leão XIV como novo Núncio Apostólico em Portugal. Foto: Wikipédia
O arcebispo espanhol Andrés Carrascosa Coso, de 70 anos, foi escolhido pelo Papa Leão XIV como novo Núncio Apostólico em Portugal. Foto: Facebook Andrés Carrascosa Coso
O arcebispo espanhol Andrés Carrascosa Coso, de 70 anos, foi escolhido pelo Papa Leão XIV como novo Núncio Apostólico em Portugal. Foto: Facebook Andrés Carrascosa Coso
O arcebispo espanhol Andrés Carrascosa Coso, de 70 anos, foi escolhido pelo Papa Leão XIV como novo Núncio Apostólico em Portugal. Foto: Facebook Andrés Carrascosa Coso
O arcebispo espanhol Andrés Carrascosa Coso, de 70 anos, foi escolhido pelo Papa Leão XIV como novo Núncio Apostólico em Portugal. Foto: Facebook Andrés Carrascosa Coso

O arcebispo espanhol Andrés Carrascosa Coso, de 70 anos, foi escolhido pelo Papa Leão XIV como novo Núncio Apostólico em Portugal. A nomeação foi anunciada pelo Vaticano esta quinta-feira. Substitui no cargo D. Ivo Scapolo, que renunciou ao cargo em maio de 2025, quando atingiu a idade para antecipar a sua reforma diplomática.

Andrés Carrascosa era, desde 2017, o representante diplomático da Santa Sé no Equador, depois de ter passado pelo Gabão e Panamá, nomeado pelos quatro últimos papas. Com vasta experiência diplomática em vários países, fala português e é interventivo nas redes sociais. Ainda esta quarta-feira tomou posição publicamente contra o regime de Nicolas Maduro, que impediu de viajar o arcebispo emérito de Caracas. "Vergonhosa decisão", escreveu no Facebook.

Um diplomata que já correu mundo

Andrés Carrascosa Coso é natural de Cuenca, Espanha, onde nasceu a 16 de dezembro de 1955 – completará 71 anos na próxima semana.

Ordenado sacerdote em 1980, licenciou-se em Teología Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, em 1981, altura em que foi escolhido para a carreira diplomática da Santa Sé. Nos quatro anos que se seguiram aperfeiçoou os conhecimentos em várias línguas, e licenciou-se em Direito Canónico e Direito Internacional na Pontifícia Universidade de São Tomás.

Entrou no Serviço Diplomático do Vaticano em 1985, e ao longo de quatro décadas já correu mundo. Começou como Secretário da Nunciatura Apostólica de Monrovia, na Libéria - mas que tinha jurisdição sobre a Serra Leoa, a Guiné Conacri e a Gâmbia. Foi depois secretario na Nunciatura Apostólica de Copenhaga, representando a Santa Sé junto dos governos da Dinamarca, Suécia, Noruega, Islândia e Finlândia.

Chamado à Secretaria de Estado do Vaticano, à Secção para as Relações com os Estados, trabalhou sete anos em contacto direto com o Papa São João Paulo II. Foi conselheiro da Missão da Santa Sé nas Nações Unidas em Genebra, na Suíça, e depois nas Nunciaturas Apostólicas do Brasil e do Canadá.

O Papa São João Paulo II nomeou-o arcebispo titular de Elo e Núncio Apostólico na República do Congo, em julho de 2024, e no mês seguinte designou-o como Núncio no Gabão, onde ficou até 2009.

Em Janeiro desde ano Bento XVI nomeou-o como representante diplomático do Vaticano no Panamá. Oito anos depois, em junho de 2017, o Papa Francisco escolheu-o para a Nunciatura Apostólica no Equador, de onde sai agora para Portugal.

Presente nas redes sociais e fluente em português

A vasta experiência internacional permitiu-lhe aperfeiçoar várias línguas. Além de espanhol, fala inglês, francês, italiano, alemão e português, e já representou o Vaticano em numerosas conferências e fóruns internacionais. É autor de um livro sobre a segurança e a cooperação na Europa (“La Santa Sede y la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa”), editado em 1990, em Espanha.

O Núncio é ativo nas redes sociais, tem conta no Instagram e o Facebook, onde publica diariamente ‘reflexões de fé e de esperança’, mas onde não se coíbe de tomar posição pública sobre determinados temas ou acontecimentos. Numa das mais recentes publicações criticou a atuação do regime de Nicolas Maduro. Foi esta quarta-feira, 10 de dezembro, quando se referiu ao arcebispo emérito de Caracas, que foi impedido de viajar.

Vergonhoso o comportamento das autoridades venezuelanas no dia dos direitos humanos, violando os de um cidadão, o Cardeal Porras, e a Convenção de Viena, porque diplomata”, escreveu o arcebispo, que esta quinta-feira foi nomeado pelo Papa para Núncio Apostólico em Portugal.

Novo Núncio tem "vontade de escutar e aprender"

Numa carta dirigida ao presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas - e, através dela, a toda a Igreja em Portugal - D. Andrés Carrascosa Coso diz que admira Portugal e que vem disposto ao diálogo e a trabalhar em conjunto com todos.

"Asseguro-lhes que chega como Núncio Apostólico alguém com vontade de vos escutar e de aprender, decidido a conhecer e a amar esta Igreja particular a que o Senhor, através do Papa Leão XIV, hoje me envia”, escreve na missiva divulgada em comunicado pela CEP.

Na missiva o novo Núncio acrescenta que não traz “nenhum programa pessoal”, e compromete-se a visitar “as dioceses, os institutos religiosos, as paróquias e os seminários… com a atitude de encontrar, ouvir, dialogar, partilhar e trabalhar em conjunto".

"Bem vindo, Senhor Núncio". Reações à nomeação

No comunicado em que divulga a carta do novo Núncio, a Conferência Episcopal Portuguesa saúda D. Andrés Carrascosa Coso. Os bispos indicam acolher esta nomeação "com alegria, em espírito de comunhão eclesial", e manifestam "total disponibilidade para colaborar, em espírito sinodal, com o recém-nomeado embaixador da Santa Sé em Portugal".

O Patriarca de Lisboa foi o primeiro a saudar a escolha do Papa. "A Igreja de Lisboa acolhe com alegria a nomeação (..). A presença do Núncio é sempre um sinal luminoso da comunhão universal da Igreja".

"Bem vindo, Senhor Núncio!", escreve D. Rui Valério, manifestando "plena disponibilidade" para colaborar com o novo representante diplomático da Santa Sé "na missão que o Papa lhe confiou: fortalecer os laços de unidade, promover a paz, servir o Evangelho e cuidar do povo de Deus que peregrina em Portugal".

"Que o seu ministério entre nós seja fecundo e abençoado, marcado pela hospitalidade desta terra, pela riqueza humana e espiritual das nossas comunidades e pela alegria de anunciarmos juntos Jesus Cristo", sublinha ainda.

NOTÍCIA ATUALIZADA ÀS 13H20 COM CARTA DO NÚNCIO E REAÇÃO DA CONFERÊNCIA EPISCOPAL PORTUGUESA



