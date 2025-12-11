Portugal tem novo Núncio Apostólico

O arcebispo espanhol Andrés Carrascosa Coso, de 70 anos, foi escolhido pelo Papa Leão XIV como novo Núncio Apostólico em Portugal. A nomeação foi anunciada pelo Vaticano esta quinta-feira.

Andrés Carrascosa era, desde 2017, o representante diplomático da Santa Sé no Equador, depois de ter passado pelo Gabão e Panamá, nomeado pelos quatro últimos papas. Com vasta experiência diplomática em vários países, fala português e é interventivo nas redes sociais. Ainda esta quarta-feira tomou posição publicamente contra o regime de Nicolas Maduro, que impediu de viajar o arcebispo emérito de Caracas. "Vergonhosa decisão", escreveu no Facebook.

Um diplomata que já correu mundo

Andrés Carrascosa Coso é natural de Cuenca, Espanha, onde nasceu a 16 de dezembro de 1955 – completará 71 anos na próxima semana.

Ordenado sacerdote em 1980, licenciou-se em Teología Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, em 1981, altura em que foi escolhido para a carreira diplomática da Santa Sé. Nos quatro anos que se seguiram aperfeiçoou os conhecimentos em várias línguas, e licenciou-se em Direito Canónico e Direito Internacional na Pontifícia Universidade de São Tomás.

Entrou no Serviço Diplomático do Vaticano em 1985, e ao longo de quatro décadas já correu mundo. Começou como Secretário da Nunciatura Apostólica de Monrovia, na Libéria - mas que tinha jurisdição sobre a Serra Leoa, a Guiné Conacri e a Gâmbia. Foi depois secretario na Nunciatura Apostólica de Copenhaga, representando a Santa Sé junto dos governos da Dinamarca, Suécia, Noruega, Islândia e Finlândia.

Chamado à Secretaria de Estado do Vaticano, à Secção para as Relações com os Estados, trabalhou sete anos em contacto direto com o Papa São João Paulo II. Foi conselheiro da Missão da Santa Sé nas Nações Unidas em Genebra, na Suíça, e depois nas Nunciaturas Apostólicas do Brasil e do Canadá.

O Papa São João Paulo II nomeou-o arcebispo titular de Elo e Núncio Apostólico na República do Congo, em julho de 2024, e no mês seguinte designou-o como Núncio no Gabão, onde ficou até 2009.

Em Janeiro desde ano Bento XVI nomeou-o como representante diplomático do Vaticano no Panamá. Oito anos depois, em junho de 2017, o Papa Francisco escolheu-o para a Nunciatura Apostólica no Equador, de onde sai agora para Portugal.

Presente nas redes sociais e fluente em português

A vasta experiência internacional permitiu-lhe aperfeiçoar várias línguas. Além de espanhol, fala inglês, francês, italiano, alemão e português, e já representou o Vaticano em numerosas conferências e fóruns internacionais. É autor de um livro sobre a segurança e a cooperação na Europa (“La Santa Sede y la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa”), editado em 1990, em Espanha.

O Núncio é ativo nas redes sociais, tem conta no Instagram e o Facebook, onde publica diariamente ‘reflexões de fé e de esperança’, mas onde não se coíbe de tomar posição pública sobre determinados temas ou acontecimentos. Numa das mais recentes publicações critica abertamente sobre situações publicações diárias. Foi esta quarta-feira, 10 de dezembro, quando criticou abertamente que o arcebispo emérito de Caracas tenha sido impedido de viajar opelo regime de Nicolas Maduro.

“Vergonhoso o comportamento das autoridades venezuelanas no dia dos direitos humanos, violando os de um cidadão, o Cardeal Porras, e a Convenção de Viena, porque diplomata”, escreveu o arcebispo, que esta quinta-feira foi nomeado pelo Papa para Núncio Apostólico em Portugal.

"Bem vindo Núncio". Reações à nomeação

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, já saudou a escolha do Papa. "A Igreja de Lisboa acolhe com alegria a nomeação (..). A presença do Núncio é sempre um sinal luminoso da comunhão universal da Igreja e um convite renovado a caminharmos unidos ao Sucessor de Pedro, com fidelidade e esperança", lê-se na mensagem divulgada.

"Bem-vindo, Senhor Núncio!", escreve o Patriarca, manifestando "plena disponibilidade" para colaborar com o novo representante diplomático da Santa Sé "na missão que o Papa lhe confiou: fortalecer os laços de unidade, promover a paz, servir o Evangelho e cuidar do povo de Deus que peregrina em Portugal".

"Que o seu ministério entre nós seja fecundo e abençoado, marcado pela hospitalidade desta terra, pela riqueza humana e espiritual das nossas comunidades e pela alegria de anunciarmos juntos Jesus Cristo", sublinha ainda.