Gouveia e Melo foi o único candidato a responder à Federação Portuguesa pela Vida

12 dez, 2025 - 07:37 • Ana Catarina André

António Pinheiro Torres, vice-presidente, considera que o silêncio dos restantes candidatos relativo ao questionário enviado provoca “maior afastamento” entre eleitores e eleitos e não contribui para a maturidade da democracia.

Henrique Gouveia e Melo foi o único entre nove candidatos à Presidência da República que respondeu à Federação Portuguesa pela Vida (FPV). Em causa está um questionário de 11 perguntas enviado com o objetivo de conhecer o pensamento dos candidatos sobre temas como o aborto, a educação sexual nas escolas, a maternidade de substituição e a objeção de consciência.

Numa carta enviada a 27 de novembro, o almirante na reserva refere que “estes assuntos exigem uma abordagem séria, como a que a Federação tem procurado promover”, mas recusa-se a responder às 11 questões. De acordo com o candidato presidencial, as perguntas exigem “discussão pública” e “reduzi-las a respostas” de sim ou não “seria empobrecer o debate democrático e desconsiderar nuances essenciais”.

À Renascença, António Pinheiro Torres, vice-presidente da Federação Portuguesa pela Vida, explica que, além do questionário, os candidatos poderiam ter acrescentado textos explicativos das suas respostas e destaca “a atitude de respeito democrático” de Gouveia e Melo. “Foi pena que depois não tivesse ido mais longe”, lamenta, reconhecendo, ainda assim, que foi o único que não optou pelo silêncio.

“Ficamos um pouco perplexos com esta falta de resposta”

António Pinheiro Torres afirma que a iniciativa resultou de diversos pedidos que a FPV recebeu de vários pontos do país. “É estranho que os candidatos se apresentem às eleições sem dizerem aos seus eleitores com o que é que poderão contar no futuro, sobretudo quando são questões que periodicamente são retomadas”. E afirma: “Ficamos um pouco perplexos com esta falta de resposta”.

De acordo com o vice-presidente da FPV, a falta de respostas acaba por ter um efeito “desmobilizador”. “Quando há tanta preocupação justa sobre a falta de ligação dos cidadãos à atividade política e à distância que existe em relação aos partidos ou aos políticos, este gesto de cidadãos que vêm fazer uma pergunta aos candidatos que se apresentam ao seu sufrágio e que não é respondida não contribui para uma maior maturidade do nosso sistema democrático”, considera, acrescentando que este comportamento “provoca um maior afastamento entre o eleitor e a pessoa que foi eleita”. E diz: “A única coisa que as pessoas querem é saber àquilo que vão”.

Além de Gouveia e Melo, a Federação Portuguesa pela Vida enviou o questionário a André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Joana Amaral Dias, João Cotrim de Figueiredo, Jorge Pinto e Luís Marques Mendes. Segundo António Pinheiro Torres, “ao não se pronunciarem sobre estes, [os candidatos] estão a reconhecer-lhes uma relevância e uma importância que os faz hesitar quanto à posição que devem tomar”.

