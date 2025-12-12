Santuário de Fátima oferece viagem musical pelas tradições e emoções do Natal

No próximo domingo, 14 de dezembro, às 17h00, o anfiteatro do Centro Pastoral de Paulo VI será palco do Concerto de Natal do Santuário de Fátima, um evento com entrada livre que convida toda a comunidade a celebrar a quadra natalícia através da música.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Sob o título “Uma Natividade de Sons Iluminados”, o espetáculo propõe uma viagem musical que atravessa séculos, estilos e tradições, refletindo valores como paz, fraternidade, esperança e luz.

Mais do que um concerto, é um convite à reflexão e ao reencontro com a simbologia do Natal, onde cada som, por mais simples que seja, tem a capacidade de tornar a vida mais bela, assinala o Santuário.

O programa inclui obras de David Maslanka, Morten Lauridsen, Gordon Jacob, Kathryn Salfelder, entre outros, bem como arranjos de músicas tradicionais portuguesas.

A interpretação estará a cargo da Orquestra de Sopros de Ourém, da Academia de Música Banda de Ourém (AMBO), instituição com quase um século de história e reconhecida como referência cultural do concelho.

A orquestra, dirigida pelo maestro Alberto Roque, soma participações nacionais e internacionais, incluindo o prestigiado World Music Contest Kerkrade 2022, onde conquistou um 6.º lugar e um prémio especial do júri.

O concerto contará também com a participação do Coral Infantil e Juvenil de Ourém, estrutura histórica da AMBO, composta por cerca de 50 crianças e jovens.

Fundado em 1974 e atualmente dirigido por José António Santos, o coro promove valores de inclusão, sensibilidade artística e cidadania, mantendo uma presença ativa em todo o país.