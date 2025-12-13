Bispo da Guarda: "Esquecemo-nos do que é o Natal"

Como acontece anualmente na Diocese da Guarda, jornalistas são convocados para a Mensagem de Natal. Este ano, pela primeira vez coube a D. José Miguel Pereira refletir sobre a quadra que se aproxima.

Para o bispo da Guarda, ordenado a 16 de março deste ano, “talvez nos tenhamos esquecido do que é o Natal”.

“Repetem-se os desejos, mesmo que pouco convictos, de que tudo isto se prolongasse por todo o ano porque, no dizer de muitos, o Natal é quando o Homem quiser. Então, porque não saímos deste 'eterno retorno' que parece manter o Natal confinado a esta fase final do ano e transição para o Ano Novo? Talvez porque nos tenhamos esquecido do que é o Natal, e da sua força transformadora e recriadora para o mundo”, considera o prelado diocesano, sinalizando as questões da imigração.

“O Natal traz um novo olhar e uma nova possibilidade às questões da imigração, das polarizações sociais e políticas, da fraternidade nas relações. Como dizia o texto, torna possível não absolutizar as relações no ius soli ou ius sanguinis, nem as submeter aos impulsos primários da repulsa e medo ou da paixão, nem as manipular segundo critérios ideológicos de reconfiguração social ou de interesse economicista que as reduz a fonte mão de obra, financiamento da Segurança Social ou resolução do inverno demográfico”.

Acolhimento digno para quem chega

Ainda no âmbito da Mensagem de Natal, o bispo da Guarda clarifica que o “Natal torna possível construir-se novas soluções de fraternidade universal, de acolhimento digno a quem chega, de cuidado para com os mais fragilizados, superando as lógicas do interesse ou do medo da ameaça”.

“Às vezes, parece que só existe o que tem cobertura mediática e a Igreja é muito mais, é o que se faz localmente junto das comunidades, para que as mentalidades não vão atrás da onda ou do algoritmo, mas que sejam enraizadas na forma como o Evangelho nos faz ser ponderados”, afirmou o bispo da Diocese da Guarda.

D. José Miguel Pereira remeteu ainda para passagens da Sagrada Escritura, que nos recordam que: “Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-Se carne e habitou entre nós» (Jo 1, 9-14). “O Natal é a decisão e o efeito de Deus ter vindo habitar no meio de nós e refez os laços entre diferentes grupos em Israel, tornando-os irmãos, judeus e gentios”, acrescenta ainda.

Assumindo que já percebeu os constrangimentos da interioridade - face à lógica que só reconhece quem domina, quem tem cobertura mediática, quem se enquadra na cultura dominante, quem tem acesso aos corredores dos poderes –, “o Natal mostra que as respostas têm de articular os centros principais e as periferias, a resposta local e todo o povo. Seja nas grandes questões como a paz e o clima, como nas mais imediatas como o desenvolvimento regional, a organização territorial, a floresta e o fogo. Não esvaziemos o Natal para que possa impulsionar e abrir, de novo, os caminhos que o mundo necessita para os desafios que enfrenta”, conclui.

O bispo da Guarda, D. José Miguel Pereira reafirma que o Natal oferece outra possibilidade de relações, fundadas numa autoridade diferente: a força da aliança e da paz sobre a inimizade e o ódio.