Bispo das Forças Armadas pede atenção aos mais frágeis e rejeição da indiferença no Advento

O bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, D. Sérgio Dinis, apela ao cuidado mútuo, à rejeição da indiferença e à vivência de uma esperança enraizada em Jesus Cristo, na mensagem dirigida aos militares e profissionais das forças de segurança neste tempo de Advento.

Na mensagem, inspirada na exortação apostólica “Eu te amei”, de Leão XIV, D. Sérgio Dinis sublinha que “todos temos alguma forma de pobreza”, seja de bens, de forças, de tempo ou de paz interior, recordando que é precisamente na fragilidade humana que “Deus gosta de entrar”. Para o bispo, “o Natal começa na nossa fragilidade”.

D. Sérgio Dinis deixa três apelos concretos a quem serve nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança. O primeiro passa por olhar uns pelos outros, lembrando que, no contexto do serviço, há quem enfrente “lutas silenciosas e pobreza escondida”. “Uma palavra, um gesto, uma ajuda pode ser luz para alguém”, afirma.

O segundo apelo incide na rejeição da indiferença, destacando que a missão destas forças combate injustiças, violências e exclusões. “Ao protegermos os mais frágeis, tocamos o coração do Evangelho e tornamos o país mais justo”, sublinha.

Por fim, o bispo convida à vivência de uma esperança “verdadeira”, que identifica com Jesus Cristo. Segundo afirma, é essa esperança que levanta, ilumina e fortalece, sendo acolhida também através da formação profissional, ética e espiritual.

A mensagem termina com votos de um Natal vivido com serenidade e união, e com o desejo de que o novo ano seja “tempo de paz” para os profissionais das forças armadas e de segurança, para as suas famílias e para todos quantos servem Portugal.