Bispo de Portalegre-Castelo Branco apela a um Natal centrado na paz, na justiça e na esperança

O bispo de Portalegre-Castelo Branco, D. Pedro Fernandes, apela a que os cristãos vivam o Natal de forma “verdadeiramente cristã”, centrada no essencial da fé e no compromisso com a paz, a justiça e a fraternidade, na sua primeira mensagem de Advento e Natal dirigida à diocese.

Na carta pastoral, divulgada no contexto do encerramento do Ano Jubilar proclamado pelo Papa Francisco, D. Pedro Fernandes sublinha que este foi um tempo marcado pela renovação da esperança e pelo sentido de caminhada comum.

“Esta é a primeira carta que vos escrevo, como mensagem de Advento e Natal, neste feliz momento em que vivemos ainda o Ano de Jubileu”, refere o prelado, lembrando que este período permitiu aos fiéis reconhecerem-se como “caminhantes, peregrinos que sabem que têm uma meta”.

O bispo destaca o Jubileu como um “precioso tempo de Graça”, que convida ao recomeço, apesar do cansaço e das dificuldades do caminho.

“Viver o Jubileu é ainda celebrar a gratidão pela possibilidade do perdão, pelo dom infinito da misericórdia incondicional de Deus”, escreve, acrescentando que este tempo não termina com o seu encerramento formal.

“Encerrar o Ano Jubilar não é, de todo, encerrar esta alegria num Deus de misericórdia que nos convida sempre a ser ‘peregrinos da esperança’”, vinca.

Na mensagem, D. Pedro Fernandes reconhece que o sofrimento, os desequilíbrios e o pecado também marcam a vida pessoal, familiar e comunitária, sublinhando a importância do Advento como tempo de renovação interior.

“Continua a fazer tanto sentido viver o tempo do Advento como oportunidade sempre nova de reavivar as razões da nossa esperança, partilhando-as com os outros”, escreve, apontando Maria e José como modelos de disponibilidade e fidelidade ao Evangelho.

O bispo alerta ainda para o risco de um Natal reduzido a exterioridades e apela a uma vivência centrada na essência da fé cristã.

“É tão urgente que, ao menos nós, cristãos, celebremos o Natal de um modo verdadeiramente cristão, centrado no essencial deste Deus-Misericórdia que se sujeita à nossa condição humana para nos encher da Sua Paz”, afirma, lembrando que a fraternidade universal assenta na certeza de que “somos todos irmãos e irmãs”.

D. Pedro Fernandes reconhece a existência de “muitas sementes do Verbo de Deus” no mundo atual, visíveis em pessoas e iniciativas que promovem a paz, a justiça e a defesa da casa comum. No entanto, alerta para a persistência da violência, da guerra e dos discursos de ódio.

“Seria ingénuo fechar os olhos aos horrores da guerra de povos que agridem outros povos, ou da violência de pessoas que ferem pessoas”, escreve, denunciando também soluções “simplórias e enganosas” para problemas complexos, que considera perigosas para a justiça social.

Referindo-se à mensagem natalícia dos anjos de Belém, o bispo lembra que o anúncio da paz implica compromisso concreto.

“Quando proclamarmos ‘Glória a Deus nas Alturas e Paz na terra aos homens’, lembremo-nos que tal pregão não pode ser decorativo, mas, sendo dádiva de Deus, terá de ser igualmente compromisso nosso”, afirma, advertindo que, sem esse compromisso, o Natal corre o risco de se reduzir a “decorações e retórica cansada”.

A terminar a carta, D. Pedro Fernandes sublinha a responsabilidade que decorre do Ano Jubilar e do testemunho cristão no mundo. “Somos responsáveis de prosseguir no mundo essa sinalização da Paz e da Justiça”, escreve, encorajando os fiéis a viverem a missão sem medo.

O bispo de Portalegre-Castelo Branco conclui desejando a toda a diocese “um Santo e luminoso Natal” e “um ano de 2026 cheio de fecundidade evangélica e de frutos de paz e justiça”.