Campanha pede apoios para festa de Natal com sem-abrigo

15 dez, 2025 - 13:18 • Henrique Cunha
Em nota enviada à Renascença, a Comunidade Vida e Paz lembra que todos os dias apoia “cerca de 900 pessoas, e, todos os anos, organiza a Festa de Natal com as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo”. E este ano, a 37.ª edição realiza-se nos dias 19 a 21 de dezembro na Cantina da Cidade Universitária de Lisboa”.
“Durante estes 3 dias, com o apoio de benfeitores, parceiros, voluntários e profissionais, são assegurados inúmeros serviços às pessoas em situação de sem-abrigo ou vulnerabilidade”, desde as áreas da “saúde, cidadania, cuidados de higiene”, passando pelo “banco de roupa, refeições e animação”, acrescenta.
Assim, a alguns dias da sua Festa de Natal, com as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, a Comunidade Vida e Paz lança a campanha, “Para muitos isto é uma ceia de Natal”, com o objetivo de “sensibilizar para o trabalho que desenvolve durante todo o ano e, em particular nesta altura do Natal, dar dignidade e prestar apoio a quem está vulnerável”.
Na sua nota, assinala que “esta campanha retrata a realidade de muitas pessoas que a Comunidade Vida e Paz acompanha nesta época natalícia – a dificuldade de acesso a alimentação – e pretende mobilizar o público a apoiar monetariamente esta missão diária, que nesta altura do ano ganha uma importância ainda maior”.
"O apoio financeiro é, por isso, essencial para conseguirmos dar um Natal mais digno e reconstruir mais sentidos de vida", sublinha.
O ano passado, a instituição revela que acolheu cerca de 1.794 convidados, e prestou mais de 1.000 atendimentos de saúde, dando mais de 4.281 refeições e distribuindo 12.072 peças de roupa, e adianta que "este ano, destaca-se o apoio da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, que estará a disponibilizar serviços de rastreios dentários e consultas aos convidados".
Por isso, reforça o apelo à ajuda, deixando indicação da conta bancária: PT50 0036 0000 99105505051 96; e do número de MB WAY: 912 340 222, para onde podem ser canalizado os donativos.