Campanha pede apoios para festa de Natal com sem-abrigo

Em nota enviada à Renascença, a Comunidade Vida e Paz lembra que todos os dias apoia “cerca de 900 pessoas, e, todos os anos, organiza a Festa de Natal com as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo”. E este ano, a 37.ª edição realiza-se nos dias 19 a 21 de dezembro na Cantina da Cidade Universitária de Lisboa”.

“Durante estes 3 dias, com o apoio de benfeitores, parceiros, voluntários e profissionais, são assegurados inúmeros serviços às pessoas em situação de sem-abrigo ou vulnerabilidade”, desde as áreas da “saúde, cidadania, cuidados de higiene”, passando pelo “banco de roupa, refeições e animação”, acrescenta.

Assim, a alguns dias da sua Festa de Natal, com as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, a Comunidade Vida e Paz lança a campanha, “Para muitos isto é uma ceia de Natal”, com o objetivo de “sensibilizar para o trabalho que desenvolve durante todo o ano e, em particular nesta altura do Natal, dar dignidade e prestar apoio a quem está vulnerável”.