Padre José Frazão Correia: Cristianismo perdeu “relevância cultural”

Igreja tem de se deixar "interpelar pelas dinâmicas culturais do tempo presente", porque "a fé não existe sem destinatários”. Numa conversa a propósito do seu livro 'Quem quiser ganhar há de perder’, da Paulinas Editora, o padre José Frazão Correia fala da "mudança de época" que atravessamos, em que o cristianismo deixou de fazer sentido para muitas pessoas. Crítico do clericalismo e dos tradicionalistas, diz que as respostas aos desafios atuais não estão no passado, mas na capacidade em ler os sinais que o Espírito do Senhor dá "no momento em que vivemos", porque "o Evangelho ilumina a realidade, mas a realidade também ilumina o Evangelho". Lançou há pouco tempo o livro 'Quem Quiser Perder Pode Ganhar', em que reflete sobre a mudança de época que estamos a viver, em relação à qual a Igreja não pode alhear-se nem ficar à margem. Podemos dizer que a Igreja está, de facto, a ser posta à prova? Este é um momento decisivo? Sim, diria que é posta à prova, como é sempre posta à prova pelo tempo que lhe cabe viver. E, de facto, este é o ponto de partida que tomo, não é meu, é um ponto de partida que o Papa Francisco enunciou muitas vezes, quando disse que não vivemos apenas um tempo de mudança, mas uma mudança de tempo. Essa consciência responsável de que o tempo que vivemos não é apenas de mudança, como são todos, mas é verdadeiramente uma mudança de era: compreendemo-nos a partir de outras categorias, exprimimo-nos de outros modos, desejamos outras coisas, obviamente não em rutura total com a nossa herança, mas há uma configuração particular. Se a Igreja tem por missão anunciar o Evangelho no seu tempo, não pode não considerar o tempo: o tempo presente, a cultura atual, a maneira como as pessoas se compreendem, como se exprimem. Esse é o grande desafio. Essa relação honesta, diria franca, aberta, generosa, com o tempo presente, é o desafio que se coloca hoje na Igreja. No livro em que cita vários autores, filósofos, teólogos, refere que o cristianismo para muitos "deixou de fazer sentido", é uma "realidade remota que perdeu relevância cultural". Algumas resistências internas na Igreja, que permanecem, revelam que esse desfasamento com a realidade ainda não está claro para muitos? Diria que revelam, por um lado, o desafio do tempo presente. No fundo, é uma tentativa de resposta, penso que à partida honesta, que resulta de uma leitura do tempo presente. Não é aquela que eu acompanho, de facto, porque o Concílio Vaticano II, apesar de já ter sido nos anos 60 do século passado, continua a dar-nos uma orientação que não se esgotou. E essa orientação foi bastante diferente, quase podemos dizer disruptiva - sei que a palavra talvez não seja simpática, mas ouso dizê-la - em relação aos últimos 200, 300 anos da Igreja. E em que sentido é que essa disrupção aconteceu? Pela disponibilidade que a Igreja assumiu de ter uma relação diferente com o tempo presente, não simplesmente o condenar, como tinha feito nos últimos 200 anos, não simplesmente o ver como uma realidade totalmente exterior - como se fosse a Igreja, nós e eles -, e de querer construir relações mais de deve e haver. A Igreja sente que tem algo a dizer a partir do Evangelho, mas também sentiu que tinha algo a aprender. A Igreja expôs-se à dinâmica do tempo, com o que isso tem também de inevitabilidade, não controlar todo o processo. Quem se expõe ao caminho não sabe exatamente de que modo é que vai chegar à meta. Neste caso, talvez a meta nem seja clara. Essas respostas atuais, que podemos chamar 'conservadoras', creio que procuram encontrar as respostas para o tempo presente apenas no passado. E já isso é problemático, porque podemos questionar: 'mas que passado é que vamos recuperar?'. Mas, sobretudo, parece-me que são tentativas de resposta com soluções que o Vaticano II entendeu superar, conscientemente. Todos os bispos reunidos em Roma, no Vaticano, nos anos 60, entenderam que esse modo de abordagem não era adequado para a missão da Igreja. Portanto, parece-me uma resposta compreensível, mas sobretudo desadequada, porque para a nossa identidade presente não pode ter voz no capítulo apenas o passado que herdámos, mas o futuro que desejamos. A promessa que o Senhor nos faz de poder continuar a edificar o Reino a partir do Evangelho de Jesus - portanto, o futuro, que ainda não conhecemos, mas para o qual projetamos o nosso desejo, que nos atrai a partir de lá - também constitui a nossa identidade presente. Parece-me que há aí um risco a assumir, de perceber o que é que o tempo presente nos dá, do qual precisamos para ler o Evangelho hoje com outra generosidade e para o atuar, talvez, com outra fecundidade.

Mudar exige uma revolução mental, afirma no livro. Qual é que considera ser o maior obstáculo à mudança, à adaptação à nova realidade cultural em que vivemos? É o clericalismo, é o tradicionalismo, que de resto critica bastante no livro? O Papa Francisco - peço desculpa por estar a citá-lo, já estamos noutra era, mas estes textos foram escritos no seu pontificado, e creio que ele nos deu linhas importantes que ainda não esgotámos, de todo. Mas, de facto, ele teve palavras duríssimas, verdadeiramente duras, em relação ao clericalismo, que é um modo de compreender a Igreja, não a partir da comunidade de batizados, mas a partir de uma pequenina ponta da pirâmide que é o Ministério Ordenado. É um elemento que herdámos e que não ajuda a nossa missão. De facto, o Papa Francisco falou da pirâmide invertida. Em vez de ser a base do povo de Deus, e que tem em cima aqueles que mandam, precisamos de inverter a pirâmide, pôr na base aqueles que têm a missão do serviço, que precisamente estão ao serviço do corpo, que é a parte mais larga da pirâmide. Portanto, seguramente que o clericalismo é um obstáculo. Esse quadro mental, que me parece que ainda não superámos, em geral, e que é uma herança do Vaticano II, é que precisamos de ter disponibilidade para perceber quais são os sinais que o Espírito do Senhor dá à Igreja através do tempo. Isto é, o tempo presente, as dinâmicas culturais, as dinâmicas políticas, a maneira como as pessoas se compreendem, como vivem, em contato com a sua complexidade e ambiguidade, estão grávidas - estamos no tempo do Advento -, estão cheias de espíritos. E é preciso atenção para perceber como é que o Espírito fala através desta realidade. Creio que esta disponibilidade ainda não faz parte do nosso quadro mental partilhado. Nós, em geral, entendemos que a cultura é um corpo estranho aos cristãos, que tem de ser mudado pelos cristãos, como se os cristãos não partilhassem a cultura, como se não estivessem nos espaços públicos, como se não vivessem como todas as outras pessoas. Portanto, essa disponibilidade mental para perceber como é que o Espírito está a agir no tempo presente e como é que nos dá sinais a partir dele, parece-me que ainda está por fazer. O nosso entendimento da evangelização parece-me que ainda é muito sempre de cá para lá. É fácil entrar numa espécie de declaração de princípio. E depois não temos a capacidade de fazer com que esses princípios se tornem práticas Como se parte para as coisas, como se olha? Exatamente. De cá para lá. E precisaríamos de ter a disponibilidade para perceber como é que o lá - isto é, os destinatários, a sua identidade, também permite ao Evangelho dizer coisas que ainda não tinha dito, porque ainda não tinha tido estes destinatários. É como se tivéssemos dois textos. O Evangelho é suposto ler a realidade, mas a realidade também lê o Evangelho. O Evangelho ilumina a realidade, mas a realidade também permite iluminar o Evangelho, não porque acrescente coisas ao Evangelho, mas porque permite que o Evangelho diga coisas hoje que ontem não podia ter dito, porque ainda não tinha tido os leitores de hoje. Quase podemos entender a relação da Igreja com o mundo como um ato de leitura. A Igreja é uma espécie de hermeneuta, de intermediário entre dois textos, o texto da Escritura e o texto da realidade. Gostaria muito que pudéssemos todos, nas várias instâncias, poder recuperar uma certa disponibilidade de leitura, isto é, ler o Evangelho como se fosse a primeira vez. Nós temos muitas camadas de leitura, 2000 mil anos de leitura, isso é nosso património, nossa riqueza, mas também pode ser um obstáculo. Dois mil anos de leitura do Evangelho podem-nos impedir de colher hoje a frescura do Evangelho como se o lêssemos pela primeira vez. Mas também precisamos de uma outra disponibilidade para ler a cultura atual com a consciência de que ela tem dinâmicas de verdade, de bondade. Precisaríamos de a ler sem demasiadas abstrações e idealizações, também como se fosse a primeira vez. Creio que este ato de leitura generoso, hospitaleiro, em relação a estes textos, talvez nos permita encontrar as formas e o estilo necessário para que o Evangelho possa ser uma palavra viva no tempo atual e as pessoas de hoje, a cultura de hoje, possam reconhecer bondade, valor ao Evangelho. E fazer essa leitura em conjunto, não deixar isso só para os sacerdotes, os bispos, os cardeais, contar com os leigos também. Estamos num caminho sinodal, em que esse esforço de todos participarem está a ser feito. Pensa que é um caminho sem retorno, se vamos continuar assim? E se é o caminho certo para fazer essa releitura, ou essa nova leitura dos tempos? Diria sem hesitação que é o caminho certo. Aliás, foi o caminho que foi aberto pelo Vaticano II, uma vez mais. Continua a ser o grande momento de orientação da Igreja atual, até que não haja um outro equivalente. A sinodalidade traduz a compreensão da Igreja como um corpo orgânico, é isso que se compreende, essencialmente, é como um corpo de batizados. Todos os batizados têm igual dignidade, sacerdotes, profetas e reis, assim são três características que nós assinalamos no momento do batismo. A sinodalidade traduz essa convicção de que o Espírito habita este corpo, e que ele fala pela palavra e pela escuta de todos estes membros. Claro que não fazem todos a mesma coisa, há carismas e ministérios diferentes, e essa diferença é importante que seja cultivada. Mas, essa diferença está ao serviço de um corpo uno e orgânico. A sinodalidade traduz, no modo como a Igreja se estrutura e se organiza, essa participação ativa que o Vaticano II, no documento sobre a Liturgia, disse que queria que as celebrações, que a Liturgia deveria ser - e a Eucaristia em particular - um lugar onde a Igreja e todos os batizados participam ativamente. Ora, a sinodalidade traduz essa participação ativa na vida da Igreja. Dito isto, é uma prática extremamente difícil, porque o mais fácil é nós enunciarmos a sinodalidade como se fosse um princípio, uma abstração, uma palavra que se diz e fica feita. Não, é uma prática, é um exercício, ou se pratica, ou não se pratica. Quanto mais se pratica, mais o corpo se apropria dessa prática. É como a condução, quando começamos a conduzir, não sabemos muito bem o que é que faz a mão direita, a mão esquerda, o pé esquerdo e o pé direito. Quando já ganhamos a prática, os membros já sabem o que têm que fazer, nem precisamos de pensar. Portanto, o corpo já sabe conduzir. A sinodalidade é algo do género. Estamos numa fase em que ainda estamos numa certa declaração de princípio, temos que ser sinodais, a Igreja tem que ser sinodal, mas ainda estamos muito principiantes, muito no início da prática. Temos de nos exercitar nela, encontrar a metodologia adequada, porque é difícil, todos falam, todos se ouvem, mas não pode ser de qualquer modo. Qualquer assembleia, nomeadamente as assembleias grandes, precisam de uma metodologia própria que favoreça essa franqueza de palavra e essa disponibilidade de escuta. Mas também processos que afunilem, que ajudem a amadurecer em algum momento a decisão, porque, se não há eleição, é uma conversa sem fim, em algum momento também é preciso tirar a soma das parcelas, eleger, escolher uma caminhada. Portanto, esse processo é exigente e difícil e creio que ainda estamos apenas no início. Obviamente, se o clericalismo é tão enraizado na Igreja, sendo a sinodalidade um modo muito diferente de entender a Igreja em relação ao clericalismo, estamos aqui numa espécie de medição de forças entre uma Igreja que se compreende essencialmente a partir do ministério ordenado e uma igreja que se compreende essencialmente a partir da participação ativa de todos os fiéis, em virtude do batismo. Portanto, também são dois modelos - para voltar às palavras do livro - dois estilos, duas formas, não diria diametralmente opostas, mas muito diferentes que podem entrar - e têm entrado, de alguma maneira, em colisão, em choque. Porque, de facto, são dois elementos bastante idênticos, comuns, mas muito diferentes de entender a Igreja e do modo como ela atua. Como é que olha para este horizonte de 2028, ano para o qual o Papa Francisco, já no hospital, convocou a realização de uma Assembleia Eclesial? Será um momento importante para confirmar estes processos que estão a decorrer? Gostaria que fosse. Mais uma vez, poderá haver uma certa facilidade em declarar, em dizer que é importante, mas depois não haver os passos correspondentes nas várias instâncias da vida da igreja, desde a mais ampla, que é aquela que é o Ministério do Papa do Bispo de Roma - portanto, ao nível da liderança da Igreja, no seu topo -, mas também depois das dinâmicas mais elementares da vida da Igreja nas paróquias, etc. Gostaria muito que sim, que esse momento pudesse ser o amadurecimento de um processo já muito longo, mas que permitisse também, usando a linguagem da Companhia de Jesus, a linguagem inaciana, que pudesse ajudar a maturar, a amadurecer, uma eleição, uma escolha que orientasse o caminho da Igreja. A participação em várias instâncias de auscultação e de debate, têm que ser capazes de maturar uma decisão, que depois oriente o caminho, e que esse caminho seja percorrido durante algum tempo, com a disponibilidade para se avaliar, mas também com a determinação de ir numa determinada direção. Parece-me que essa direção deveria ser capaz de aprofundar, assumir verdadeiramente a sinodalidade como o modo da Igreja se compreender e, sobretudo, de se edificar e atuar. quando dizemos que o género é uma ideologia, tout court, estamos, no fundo, a autolimitar-nos na disponibilidade de perceber esta reflexão cultural acerca do género Como é que vê o andamento do processo em Portugal? Estamos a fazer o suficiente? Estamos a fazer o possível? Para ser honesto, acho que não tenho conhecimento suficientemente amplo para poder fazer uma avaliação desse género. Imagino que haverá, como sempre, diferentes ritmos, diferentes desenvolvimentos. Espero não ser injusto, mas creio que é um limite que temos - no caso da Igreja portuguesa em geral, sem estar a pensar em nada em concreto – que é acharmos que por declarar coisas elas já acontecem. Uma espécie de declaração de boas intenções. Declaramos que somos todos sinodais, somos todos pelo ‘todos, todos, todos’, somos todos hospitaleiros, todos pela misericórdia. É fácil entrar numa espécie de declaração de princípio, e depois não termos a capacidade de fazer com que esses princípios se tornem práticas, e que verdadeiramente enformem, deem uma forma à vida quotidiana da Igreja nas várias instâncias. A perceção que fico, mesmo tendo um conhecimento muito limitado da realidade - e posso estar a ser injusto - é que esta dinâmica sinodal ainda está longe de verdadeiramente enformar o modo da Igreja ser em Portugal. Os leigos também precisariam de mais formação? A Igreja também devia ter iniciativas nesse sentido? Mais formação, diria que sim, mas talvez mais práticas, para que não fiquemos numa consideração abstrata, achando que, formando intelectualmente, depois as coisas acontecem. Obviamente, que essa dimensão é importante, mas eu diria que talvez precisássemos de cultivar mais práticas, onde verdadeiramente os batizados são convidados e convocados verdadeiramente para uma participação ativa na vida da igreja. Isto é, que todas as coisas digam respeito a todos, com a capacidade de compreender que a Igreja é um corpo plural. Nem todos caminham ao mesmo ritmo, nem todos têm a mesma lucidez, nem todos sentem a mesma coisa. Como na vida, de resto. Nós vamos a uma assembleia litúrgica, à Eucaristia, e intuitivamente percebemos isso: há múltiplas vidas, múltiplos caminhos, uns que estão a celebrar um nascimento, outros que estão a recordar, fazer memória e em luto, etc. Portanto, a celebração eucarística (19:44) está em todas as dimensões da vida. E esta participação ativa de todos fiéis, devia ser capaz de espelhar essa pluralidade de ritmos, de caminhadas, também ao nível da fé.