Papa Leão XIV na lista dos mais bem vestidos em 2025 da Vogue

16 dez, 2025 - 23:49 • Diogo Camilo

Ao lado de figuras como Bad Bunny, Rosalía, Timothée Chalamet ou Michelle Obama, a Vogue destaca a capacidade de Leão XIV "romper com os gostos humildes" do Papa Francisco e

A+ / A-

O Papa Leão XIV foi incluído na lista dos 55 mais bem vestidos da Vogue, com a revista norte-americana a elogiar a sua decisão de manter o alfaite do Papa Francisco e ao mesmo tempo "romper com os gostos humildes" do seu antecessor.

Numa lista que inclui artistas como Bad Bunny e Rosalía, atores como Timothée Chalamet e Cate Blanchett e personalidades como Kendall Jenner ou Michelle Obama, a Vogue defende que Leão XIV veio "preservar o legado papal de vestes litúrgicas impecáveis", ao mesmo tempo que fez uma "tentativa de modernizar a imagem da Igreja".

Escolhendo o seu melhor "look" de 2025, a Vogue elegeu a sua primeira aparição como Papa, a 8 de maio, quando surgiu na galeria central da Basílica de São Pedro com uma capa musselina de cetim vermelho e uma estola vermelho-vinho bordada a ouro, combinada com um pingente de cruz e um cordão de seda dourada.

A lista de 55 personalidades é descrita pela Vogue como "personalidades extremamente elegantes" que "se vestiram de maneiras que chamaram a nossa atenção".

