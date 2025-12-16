Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Advento-Natal

Presidente CEP pede atenção aos pobres, idosos e migrantes

16 dez, 2025 - 10:06 • Henrique Cunha

D. José Ornelas diz que o Natal convida “à ternura” e abre “horizontes de futuro e de esperança”, mas não esquece os que sofrem com a guerra, as vítimas da pobreza e os idosos abandonados.

A+ / A-

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) começa a sua mensagem natalícia por lembrar que vamos celebrar o Natal “no meio de trevas assustadoras, ecos de guerra e receios de segurança, destruição, miséria e morte”, mas “onde se faz igualmente ouvir o vagido de um menino recém-nascido, convidando à ternura e apelando ao respeito e cuidado atento e abrindo horizontes de futuro e de esperança”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

D. José Ornelas sublinha que também “vivemos um tempo repleto de desafios e tribulações, em Portugal e no mundo”. “Contudo, Jesus, que vem para as nossas famílias, Igreja e nações, convida-nos a escutar o choro de tantas crianças e os dramas espalhados pelo mundo, com os olhos de compaixão e fé ativa, neste ano Jubilar da esperança que estamos a concluir”, acrescenta.

Na sua mensagem, o presidente da CEP afirma que “o Natal de Belém mostra igualmente a solidariedade informal e generosa dos mais humildes e sofridos” e assegura que a quadra convida à proximidade “amiga e ativa” das "vítimas da pobreza que se tornam invisíveis", dos “jovens sem emprego”, dos “idosos abandonados ou dos migrantes que encontram desconfiança, indiferença e portas fechadas".

O também bispo de Leiria-Fátima recorda que “Deus escolheu nascer na fragilidade e na periferia onde a humanidade vive dilacerada” e defende que os cristãos devem levar ao mundo “a paz que parte da proximidade, de pontes e gestos concretos”.

“Essa paz começa nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas relações, nas nossas comunidades e nas nossas ruas. O presépio do Deus Menino é aquele onde cabem todos quantos perderam a esperança”, acrescenta.

O presidente da CEP termina a sua mensagem com votos de que "este Natal desperte no coração de cada um o desejo de construir uma sociedade mais justa onde o respeito pela dignidade humana prevaleça".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?