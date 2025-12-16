Presidente da CEP pede atenção aos pobres, idosos e migrantes

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) começa a sua mensagem natalícia por lembrar que vamos celebrar o Natal “no meio de trevas assustadoras, ecos de guerra e receios de segurança, destruição, miséria e morte”, mas “onde se faz igualmente ouvir o vagido de um menino recém-nascido, convidando à ternura e apelando ao respeito e cuidado atento e abrindo horizontes de futuro e de esperança”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



D. José Ornelas sublinha que também “vivemos um tempo repleto de desafios e tribulações, em Portugal e no mundo”. “Contudo, Jesus, que vem para as nossas famílias, Igreja e nações, convida-nos a escutar o choro de tantas crianças e os dramas espalhados pelo mundo, com os olhos de compaixão e fé ativa, neste ano Jubilar da esperança que estamos a concluir”, acrescenta.

Na sua mensagem, o presidente da CEP afirma que “o Natal de Belém mostra igualmente a solidariedade informal e generosa dos mais humildes e sofridos” e assegura que a quadra convida à proximidade “amiga e ativa” das "vítimas da pobreza que se tornam invisíveis", dos “jovens sem emprego”, dos “idosos abandonados ou dos migrantes que encontram desconfiança, indiferença e portas fechadas".