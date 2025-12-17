JMJ. Mais de 600 candidaturas a apoios da Fundação Jornada

O primeiro programa da Fundação Jornada, que gere os lucros da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 2023, com o objetivo de apoiar projetos centrados no jovens terminou esta terça-feira. Num comunicado de imprensa, é anunciado que contou com 612 candidaturas - que serão agora avaliadas pela organização.

O período para submissão para o Programa Jovens Agentes de Esperança decorreu durante dois meses, entre 16 de outubro e 16 de dezembro. A Fundação sublinha "a diversidade geográfica das propostas", que chegaram de todos os distritos do continente e também da Madeira e dos Açores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em média, os pedidos de financiamento rondam os 24 mil euros, sendo que, no total, o montante disponibilizado para este concurso é de 360 mil euros. A ideia é aplicar os fundos que sobraram da JJMJ de Lisboa em 2023.

"A Fundação Jornada considera que este seu primeiro processo de candidaturas superou as expectativas e é um forte sinal de esperança", reforçando que se trata de uma demonstração de que "a juventude portuguesa quer ser protagonista na transformação positiva da sociedade".

As áreas de intervenção propostas passam, entre outras, pela Educação, Espiritualidade, Arte e Cultura, Inclusão Social, Cidadania e Saúde Mental.