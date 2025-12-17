Ouvir
Mais de 100 mil peregrinos pisaram o Caminho Português de Santiago em 2025

17 dez, 2025 - 00:39 • Lusa

Os números representam um aumento de 6% em relação ao ano passado. Tui é o ponto de partida mais popular para os peregrinos no Caminho Português.

O Caminho Português de Santiago atingiu a marca dos 100 mil peregrinos em 2025, segundo dados do gabinete do peregrino da Catedral de Santiago de Compostela, na Galiza, Espanha.

A estatística foi divulgada com base no número de pessoas que receberam a Compostela este ano, o certificado que atesta a conclusão do Caminho de Santiago, noticiou a agência Europa Press, esta terça-feira.

Segundo um comunicado da Catedral de Tui, um total de 100.452 peregrinos percorreram este caminho até 14 de dezembro. Os números deste ano representam um aumento de 6% em relação ao ano passado, acrescentou.

De acordo com as estatísticas consultadas hoje no site do gabinete do peregrino da Catedral de Santiago de Compostela, 38,12% dos peregrinos do Caminho Português em 2025 eram espanhóis, enquanto eram 11,88% portugueses, sendo os restantes 50% de outros países.

Os dados revelam ainda que Tui é o ponto de partida mais popular para os peregrinos no Caminho Português. Até ao momento, este ano, foram registados 41.553 peregrinos, o que representa 41,83% dos caminhantes que percorrem este caminho.

Ainda de acordo com as estatísticas do gabinete do peregrino da Catedral de Santiago de Compostela, o Caminho Português da Costa registou até agora, durante 2025, 89.265 peregrinos, sendo o Porto o local de partida mais popular.

Destes, 20,02% eram espanhóis, seguidos de 12,26% norte-americanos, 10,62% alemães, 6,34% italianos e 5,16% portugueses. Os restantes 45,6% são de outros países.

O Caminho Francês de Santiago era o que registava mais peregrinos, com um total de 241.491, sendo 51,82% espanhóis e os restantes 48,18% de outras nacionalidades e o local de partida mais popular Sarria (Galiza).

