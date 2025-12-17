Ouvir
"Mantenha a Estrela a Brilhar". Missão Dom Bosco procura benfeitores

17 dez, 2025 - 07:40 • Ângela Roque

Campanha é lançada neste Advento, mas convida cidadãos e empresas a darem apoio o resto do ano às crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. A Renascença conversou sobre a iniciativa com a coordenadora do projeto, Diana Almeida.

A+ / A-

Inspirada na estrela de Belém e no sonho educativo de Dom Bosco - o fundador dos salesianos -, esta é uma campanha para lembrar que a solidariedade não se pode circunscrever ao Natal, e que “só cria futuro quando é contínua”.

Organizada pela Missão Dom Bosco – o Fundo Solidário Salesiano -, a campanha ‘Mantenha a Estrela a Brilhar’ pretende atrair mais benfeitores, para garantir que a ajuda chega o ano inteiro às mais de 500 crianças e 200 famílias que apoiam.

Diana Almeida, coordenadora da Missão Dom Bosco fala da expectativa e dos objetivos da iniciativa.

"Cada gesto de solidariedade acende uma estrela na vida de uma criança, de um jovem ou de uma família que vive em situação de vulnerabilidade

Está a decorrer a campanha 'Mantenha a estrela a brilhar', da Missão Dom Bosco - Fundo solidário salesiano. No que é que consiste? Qual é o objetivo?

A campanha ‘Mantenha a Estrela a Brilhar’ é o convite que a Missão Dom Bosco - o fundo solidário da Fundação Salesianos -dirige a todos nesta época especial que estamos a viver, a época do Advento, para iluminarmos a vida de quem mais precisa. A campanha procura reforçar a família dos benfeitores salesianos, que são pessoas que, com um contributo regular, tornam possível sustentar ao longo de todo o ano os projetos educativos e sociais apoiados pela Missão Dom Bosco.

A grande mensagem é esta: cada gesto de solidariedade acende uma estrela na vida de uma criança, de um jovem ou de uma família que vive em situação de vulnerabilidade. Com esta campanha, queremos chegar a mais pessoas, envolver mais corações e garantir que a nossa intervenção tem continuidade e um impacto real na vida destas pessoas que apoiamos.

No Natal as pessoa, em geral, estão mais dispostas a ser solidárias, mas um dos objetivos da campanha lançada neste Advento é sensibilizar para a importância de ajudar todo o ano?

Sim, o Natal desperta naturalmente a solidariedade, mas a verdade é que as necessidades que acompanhamos, elas não desaparecem quando termina esta época festiva. As crianças, os jovens e as famílias continuam a precisar de acompanhamento, de apoio alimentar, psicológico, escolar e social ao longo de todo o ano. Por isso esta campanha é também um apelo à continuidade, ajudar não apenas no momento, mas de uma forma mais estável e fiel.

Ser benfeitor salesiano significa justamente isto, é garantir que mês após mês conseguimos dar uma resposta consistente a quem vive em maior fragilidade. A mantermos a estrela a brilhar, no fundo, a transformar a solidariedade de Natal numa luz que permanece acesa durante todo o ano.

Qualquer pessoa pode ser benfeitor salesiano, não é preciso ter ligação prévia aos salesianos

Os donativos são para o fundo solidário. Como vão ser aplicados? A que é que se destinam?

Sim, todos os donativos desta campanha revertem integralmente para a Missão D. Bosco, que é o fundo solidário da Fundação Salesianos, e são alocados em respostas a necessidades muito concretas: apoio social e psicológico, reforço escolar e materiais educativos, alimentação, cuidados de saúde, intervenção familiar, atividades socioeducativas, situações de emergência social e também de emergência humanitária.

Deixo também uma nota muito importante, 100% do valor doado é aplicado nos projetos apoiados, sem ser usados para custos de gestão ou comunicação da Missão Dom Bosco. Esta transparência é um dos pilares da nossa identidade e é algo que consideramos essencial para a confiança de quem nos apoia.

Atualmente o Fundo Solidário está a apoiar quantas pessoas/projetos?

Atualmente, em Portugal, a Missão D. Bosco apoia cerca de 500 crianças e jovens e cerca de 200 famílias, acompanhadas pelos serviços sociais salesianos, os serviços SolSal, que estão presentes em várias regiões do país. Estes apoios traduzem-se em respostas de alimentação, de saúde, de apoio psicológico, de intervenção social, de reforço educativo, para dar alguns exemplos.

Para além disso, no resto do mundo, a Missão D. Bosco dá também resposta a situações de emergência humanitária e apoia projetos sociais e educativos ligados a presenças salesianas em países em desenvolvimento.

Como é que se pode ser Benfeitor Salesiano? Tem de haver ligação aos salesianos? O que é que as pessoas têm de fazer?

Qualquer pessoa pode ser benfeitor salesiano, não é preciso ter ligação prévia aos salesianos. Basta ter o desejo de colaborar com esta missão tão bonita de cuidar, de educar e oferecer oportunidades reais de vida digna e de proteger quem mais precisa.

Naturalmente, muitos dos nossos benfeitores são antigos alunos, famílias e amigos das casas salesianas. São pessoas que trazem do coração a gratidão por tudo aquilo que receberam e que querem agora retribuir. Mas, o convite é para todos: qualquer pessoa pode juntar-se a esta rede de bem, qualquer pessoa pode manter a estrela a brilhar na vida de quem mais precisa.

O processo é simples: a pessoa escolhe um contributo regular, mensal, trimestral ou anual, faz a sua inscrição na página da Missão D. Bosco - que pode ser facilmente acedida em salesianos.pt - , passa a integrar a família dos benfeitores salesianos, recebendo informação regular sobre os projetos e os resultados do apoio prestado. E, claro, é importante dizer que também os donativos pontuais são bem-vindos.

Sabemos que não é possível para todos um compromisso regular, mas qualquer gesto, mesmo que o único, acende a luz em muitas vidas. Todos os gestos contam. No fundo, ser benfeitor salesiano é participar numa rede de esperança que transforma vidas de uma forma muito concreta.

